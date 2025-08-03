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        Süper Lig'in gol raporu!

        Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 67 sezonda en fazla gol 2020-2021, en az gol ise 1973-1974 sezonlarında atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 11:42 Güncelleme: 03.08.2025 - 11:42
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        Süper Lig'in gol raporu!
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        Ligde 21 takımla oynanan 2020-2021 sezonunda yapılan 420 maçta toplam bin 136 gol atıldı. Bu sayı, lig tarihinde şimdiye dek bir sezonda atılan en yüksek gol sayısı olarak kayıtlara geçti.

        Süper Lig tarihinde şimdiye dek en az gol ise 1973-1974 sezonunda kaydedildi. Takımlar 240 maçta fileleri toplam 405 kez havalandırırken, sporseverler lig tarihinin ez az gollü sezonunu izledi.

        GOL ORTALAMASI EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEZONLAR

        Süper Lig'de gol ortalaması en yüksek sezon, 2000-2001 oldu. 306 maçta toplam 1017 gol atılırken, maç başına 3,32 ortalama yakalandı.

        En az gol ortalamasının gerçekleştiği sezon ise 1973-1974 olarak tarihte yerini aldı. 240 maçta toplam 405 gol atılırken, maç başına düşen ortalama gol sayısı 1,69'da kaldı.

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        1000 GOL BARAJI 6 KEZ GEÇİLDİ

        Süper Lig tarihinde bir sezonda 1000 gol barajı şimdiye dek sadece 6 kez geçildi.

        Ligde fileler 1987-1988 sezonunda bin 32, 2000-2001'de bin 17, 2020-2021'de bin 136, 2021-2022'de bin 67, 2023-2024'te bin 61 ve 2024-2025'te ise bin 4 kez havalandı.

        Bu arada ligde 3 puan sistemine geçilmesiyle atılan gol sayısında da gözle görülür bir artış meydana geldi.

        Bu dönemdeki en düşük gol ortalaması 2,405 ile 2006-2007 sezonunda gerçekleşti. 2009-2010'da ise gol ortalaması 2,413 olarak kayıtlarda yer aldı.

        SON 5 SEZONDA 1000 GOL BARAJI 4 KEZ AŞILDI

        Süper Lig'de son 5 sezonda futbolseverler gole doyuyor.

        Ligde son yıllarda yarış 18'den fazla takımla sürerken bu da gol sayılarında bin barajının geçilmesini sağladı.

        Son 5 sezonda sırasıyla 2020-2021'de bin 136, 2021-2022'de bin 67, 2023-2024'te bin 61 ve 2024-2025'te bin 4 gol atıldı.

        Söz konusu dönemde sadece 2022-2023 sezonunda 954 kez gol sevinci yaşandı ve 1000 gol barajının altında kalındı.

        SEZONLARA GÖRE DAĞILIM

        Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde, geride kalan 67 sezonda atılan gollerin sezonlara göre dağılımı ise şöyle:

        Sezon Maç Gol Ortalama
        1959 114 264 2,32
        1959-60 380 929 2,44
        1960-61 380 850 2,24
        1961-62 380 857 2,26
        1962-63 352 937 2,66
        1963-64 306 691 2,26
        1964-65 240 516 2,15
        1965-66 240 545 2,27
        1966-67 272 549 2,02
        1967-68 272 602 2,21
        1968-69 240 471 1,96
        1969-70 240 419 1,75
        1970-71 240 445 1,85
        1971-72 240 464 1,93
        1972-73 240 449 1,87
        1973-74 240 405 1,69
        1974-75 240 442 1,84
        1975-76 240 479 2
        1976-77 240 442 1,84
        1977-78 240 474 1,98
        1978-79 240 486 2,03
        1979-80 240 422 1,76
        1980-81 240 466 1,94
        1981-82 272 490 1,8
        1982-83 306 636 2,08
        1983-84 306 633 2,07
        1984-85 306 686 2,24
        1985-86 342 808 2,36
        1986-87 342 776 2,27
        1987-88 380 1032 2,72
        1988-89 342 985 2,88
        1989-90 306 819 2,68
        1990-91 240 672 2,8
        1991-92 240 677 2,82
        1992-93 240 716 2,98
        1993-94 240 700 2,92
        1994-95 306 945 3,09
        1995-96 306 873 2,85
        1996-97 306 878 2,87
        1997-98 306 861 2,81
        1998-99 306 875 2,86
        1999-00 306 878 2,87
        2000-01 306 1017 3,32
        2001-02 306 910 2,97
        2002-03 306 853 2,79
        2003-04 306 908 2,97
        2004-05 306 901 2,94
        2005-06 306 849 2,77
        2006-07 306 736 2,4
        2007-08 306 784 2,56
        2008-09 306 787 2,57
        2009-10 276 666 2,41
        2010-11 306 838 2,74
        2011-12 330 860 2,61
        2012-13 306 817 2,67
        2013-14 306 806 2,63
        2014-15 306 873 2,85
        2015-16 306 827 2,7
        2016-17 306 828 2,71
        2017-18 306 906 2,96
        2018-19 306 821 2,68
        2019-20 306 875 2,86
        2020-21 420 1136 2,7
        2021-22 380 1067 2,8
        2022-23 342 954 2,78
        2023-24 380 1061 2,79
        2024-25 342 1004 2,93
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