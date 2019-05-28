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Süper Lig'in vazgeçilmezleri

AA

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda tüm maçlarda 90'ar dakika forma giyen tek oyuncu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Leo Schwechlen oldu

Süper Lig

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda bazı oyuncular istikrarıyla öne çıktı.

Fransız futbolcu Schwechlen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasıyla 34 maçta 90'ar dakika sahada kaldı ve Süper Lig'te bu sezon bunu başaran tek oyuncu unvanını elde etti.

Medipol Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok ile Kasımpaşa formasıyla 9 gol atan Mısırlı futbolcu Trezeguet, 34 maçta 3 bin 55 dakika süre aldı.

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir'in en önemli isimlerinden Edin Visca ise 34 maçta 3 bin 49 dakika görev yaptı.

Süper Lig'de her maçta görev alan diğer oyuncular Çaykur Rizesporlu Vedat Muric ile Gökhan Akkan oldu. Fileleri 17 kez havalandıran Muric 3 bin 24, kaleci Gökhan Akkan ise 3 bin 16 dakika şans buldu.

Ligde en fazla süre alan 15 futbolcu şöyle:

Kulüp adıFutbolcuMaç sayısıToplam dakika
Büyükşehir Belediye ErzurumsporLeo Schwechlen343060
Medipol BaşakşehirMert Günok343055
KasımpaşaTrezeguet343055
Medipol BaşakşehirEdin Visca343049
Çaykur RizesporVedat Muric343024
Çaykur RizesporGökhan Akkan343016
Demir Grup SivassporHakan Arslan332970
GalatasarayFernando Muslera332970
Atiker KonyasporSerkan Kırıntılı332970
Medipol BaşakşehirCaicara332970
GöztepeBeto332965
KasımpaşaPopov332922
GöztepeTiti322880
Büyükşehir Belediye Erzurumsporİbrahim Sehic322880
AntalyasporNazım Sangare322880

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