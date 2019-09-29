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HaberlerFutbol

Süper Lig puan durumu! Spor Toto Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 6. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 2019 - 2020 sezonu 6. hafta açılış maçında Başakşehir evinde Rizespor'u 5-0 ile farklı geçti. Dün akşam oynanan derbi maçında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray ile Fenerbahçe derbi maçından beraberlikle ayrıldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 5. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR6420136714
2.FENERBAHÇE A.Ş.6321116511
3.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ53111010010
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR62319639
5.GALATASARAY A.Ş.62316609
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK622210828
7.YUKATEL DENİZLİSPOR62225328
8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.622259-48
9.BTC TURK YENİ MALATYASPOR521211657
10.KASIMPAŞA A.Ş.621367-17
11.TRABZONSPOR A.Ş.51317706
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR51314406
13.BEŞİKTAŞ A.Ş.512278-15
14.GÖZTEPE A.Ş.512214-35
15.ANTALYASPOR A.Ş.512259-45
16.MKE ANKARAGÜCÜ512237-45
17.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR503268-23
18.GENÇLERBİRLİĞİ5023510-52

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ

 

 

27.09.2019 20:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK5 - 0ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 

 

28.09.2019 15:00 YUKATEL DENİZLİSPOR0 - 1KASIMPAŞA A.Ş. 

 

28.09.2019 17:30 AYTEMİZ ALANYASPOR1 - 1DEMİR GRUP SİVASSPOR 

 

28.09.2019 20:00 GALATASARAY A.Ş.0 - 0FENERBAHÇE A.Ş. 

 

29.09.2019 14:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 

 

29.09.2019 16:30 ANTALYASPOR A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR 

 

29.09.2019 16:30 MKE ANKARAGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ 

 

29.09.2019 19:00 TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. 

 

30.09.2019 20:00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ-GÖZTEPE A.Ş. 
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