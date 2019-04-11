Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde, başta Turkcell olmak üzere bir çok firma kendi teknolojilerini katılımcılara sergiledi. Zirvede görücüye çıkan teknolojiler arasında en dikkat çekenlerden birisi ise Ericsson'un geliştirdiği otonom araç oldu.

Etkinliğe katılanların yoğun ilgi gösterdiği aracı, biz de deneyimleme fırsatı bulduk. Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın ve Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ile testini gerçekleştirdiğimiz araç hakkında, her iki isimden de önemli bilgiler öğrendik.

Ericsson'un geliştirdiği araç, elektrik ile çalışıyor ve tam şarj ile 100 kilometre kadar yol gidebiliyor. Işıl Yalçın'ın verdiği bilgiye göre, toplu taşımaya yönelik üretilen otonom araç şebeke bağlantısında 10 saat içinde şarj olabiliyor.

EZ10 isimi verilen aracın, kullanıma hazır olduğunun altını çizen Yalçın, otonom aracın şimdilik trafiğe kapalı alanlarda, yakın bir gelecekte ise şehirlerde kendine kullanım alanı bulacağını kaydetti.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş de, Ericsson ile işbirliğini artıracaklarını belirterek, mobilite çözümlerini önümüzdeki dönemde farklı alanlara taşıyacaklarının bilgisini paylaştı.

Ömer Barbaros Yiş, "Dünyada en fazla öne çıkan yeni teknolojilerinden biri de hiç şüphe yok ki sürücüsüz araçlar. Özellikle 5G’nin hayata geçmesiyle birlikte sürücüsüz araçlar büyük önem kazanacak. Şu anda dünyanın en çok kullanılan sürücüsüz servis aracı unvanına sahip EZ10 Türkiye’de ilk kez Teknoloji Zirvesi’yle görücüye çıktı" dedi.

YOLUNU 5G İLE BULUYOR

Zirvede sergilenen demo deneyim alanında ziyaretçilerin beğenisine sunulan EZ10'un, Turkcell'in düşük gecikmeli 5G bağlantısı ile ilerlediğini gözlemledik.

Aracın tamamen elektrikli olması sebebiyle yolculuk sırasında herhangi bir motor sesi ortaya çıkmaması ise, yüksek hacimli içten yanmalı motorlara sahip günümüz toplu taşıma araçlarının çıkardığı ses ile karşılaştırıldığında, gelecekte şehirlerin daha sessiz birer yaşam merkezlerine dönüşebileceğini sinyalini verdi.

Bilgisayara yazılımının kontrol ettiği araç, üzerindeki sensörler vasıtasıyla çevresindeki nesneleri algılıyor ve potansiyel kazaları kendi kendine önlüyor.

Herhangi bir direksiyon barındırmayan ve bu sayede insan müdahalesine kapalı olan EZ10'un, dur kalklarda ise sarsıntısız bir yapı sergilediğini deneyimledik.







