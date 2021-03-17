Survivor 2021’de dün akşam adaya veda eden yarışmacı belli oldu. Survivor’ın 49. bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler arasında çok önemli iletişim oyunu oynandı. İletişim oyunu sonrasında eleme konseyi toplandı ve Gönüllüler takımının SMS birincisi açıklandı. Bu isim tarafından açıklanan 3. eleme adayı ile birlikte Hanzade, Aleyna Çalışkan’ın olduğu potada en az oyu alan yarışmacı Survivor’dan elendi. Peki Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? İşte 16 Mart Exxen Survivor SMS sıralaması

SURVİVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye'de çamur deryası içinde iletişim oyunu oynandı. Oyun öncesinde iletişim ödülü Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Kazanan takımın ailelerinden gelen e-mailleri okuyacağı iletişim oyunu, tam bir çamur parkurunda oynandı. Oyundan önce oynanan bayrak yarışını kazanan Ünlüler, seçim avantajını elde etti. Oyuna hızlı başlayan Gönüllüler oldu. 4-0 geride kalan Ünlüler, aldıkları iki sayı ile umutlandılar. Fakat Gönüllüler farkı yine dörde çıkardı. Ünlülerden Gonca ve Çağrı, çamur dolu parkurda atışlara gelemeden rakiplerine sayı kaybettiler. Devamından Ünlülerden gelen atak ve üst üste alınan oyunlar ile farkı bire indirdiler. Sonrasında Ünlüler farkı yine üçer çıkardı. Fakat Ünlüler oyunu bırakmadı ve aldıkları dört sayı ile 9-8 öne geçmeyi başardı. Steven'in Sergen'e karşı kazandığı sayı ile iletişim oyunu bayrak yarışına kaldı.

İletişim oyunu bayrak yarışında Ünlülerden İsmail ve Merve, Gönüllülerden Steven ve Ayşe çıktı. Finalde devrilmesi gereken labut sayısı ondan 15'e çıkarıldı. Nefeslerin tutulduğu bayrak yarışında önce kadınlar yarıştı, ardından erkekler parkuru tamamladı. Atışlarda ise kazananı son labut belirledi. İsmail'in saniye farkı atışıyla 10-9 skorla iletişim oyununu kazanan Ünlüler oldu.

GÖNÜLLÜLER SMS BİRİNCİSİ, 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı, iki eleme adayı çıkarmıştı. Cumartesi günü yapılan halk oylamasına göre en fazla oyu alarak SMS birincisi olan isim bu akşam belli oldu. Gönüllüler takımında arkadaşlarına göre daha fazla oy alarak SMS birincisi olan , 3. eleme adayı olarak söyledi.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021’de dokunulmazlık oyunları sonrasında Gönüllüler takımı Aleyna Çalışkan ve Hanzade’yi eleme adayı olarak çıkarmıştı. SMS birincisi olan Ayşe, 3. eleme adayı olarak Yunus Emre'yi söyledi. Böylece haftanın eleme adayları belli oldu. Bu üç isim arasından SMS halk oylamasına göre en az oyu alan Yunus Emre, Survivor’dan elendi.

EXXEN SURVIVOR SMS SIRALAMASI

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

Yunus Emre Karabacak, 11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. 31 yaşında olan Karabacak, Kasım 2020’de hayatını kaybeden ünlü güreşçi Reşit Karabacak’ın oğludur.

Survivor 2021 yarışmacıları arasında dikkatleri üzerinde toplayan Yunus Emre Karabacak, Erzurum’da dünyaya gelmiştir. Bursa’da hayatını sürdüren ve babası Reşit Karabacak’ın izinden giden Survivor Yunus Emre Karabacak, 20 yıldır güreş yaptığını ifade ediyor. Yıldızlar ve gençler kategorisinde Türkiye dereceleri olan başarılı güreşçi, Kırkpınar'da 3 kez dereceye girdi.

YUNUS EMRE KARABACAK’IN EĞİTİMİ

Survivor Yunus Emre Karabacak, eğitim hayatında pek çok farklı şehirde bulunmuştur. Liseyi Atatürk Anadolu Lisesi spor bölümünde okuyan Yunus Emre Karabacak, Balıkesir Üniversitesi BESYO antrenörlük bölümü mezunu. 2015 yılında üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu bulunan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatını sürdürüyor.

YUNUS EMRE KARABACAK EVLİ Mİ? SOSYAL MEDYA HESABI VAR MI?

Güreşçi Yunus Emre Karabacak bekar olup Instagram hesabı "yunusemrekarabacakkk" kullanıcı adıyla mevcuttur. Yunus Emre Instagram’ında günlük hayatından ve spor hayatından paylaşımlar yapmaktadır.