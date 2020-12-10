Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yarışmanın henüz yayın tarihi netleşmezken yarışmaları belli olmaya başladı.

SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİM OLACAK?

Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül'ün olacağı iddia edildi.

'Survivor 2020'ye veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı sebepten 'Survivor 2019'dan elenen Hikmet Tuğsuz'un, Survivor'un yeni sezonunda boy göstereceği konuşuluyor.

Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya'da Survivor'da mücadele edecek.

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla bir hayli konuşulan oyuncu Öykü Çelik de Survivor 2021 yolcusu.

Issız Adam filmi ile bir dönemi kasıp kavuran oyuncu Cemal Hünal da Survivor 2021'de ter dökecek.