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Survivor Dora kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yarışan Dora son bölümde eleme potasına girdi. Dora'nın elenip elenmeyeceği merak ediliyor. Önceki bölümlerde gizlice yemek yediği tespit edilen yarışmacı ceza almıştı. Survivor Dora kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, mesleği ne? İşte detaylar...

Survivor Dora kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Dora, Gönüllüler takımında yarışıyor. Bir türlü istediği performansı elde edemeyen Dora, sık sık tartışmalarla gündeme geliyor. Daha önceki SMS sıralamalarında son sıralarda yer alan Dora, eleme potasına girdi şimdi ise elenip elenmeyeceği merak ediliyor. Survivor Uğurtan Dora kimdir?

DORA KİMDİR?

7 Kasım 1984 İstanbul Şişli doğumlu. Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi’nin lisans bölümünü kazandı.

Çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Uğurtan Dora’nın sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness gibi birçok farklı dalda deneyimi bulunuyor. Lisanslı basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, aynı zamanda Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.

2013-2018 yıllarında özel bir firmada yöneticilik görevini üstlenen Uğurtan Dora’nın oyunculuk deneyimi de var. Uğurtan Dora, bu zamana kadar 50’dan fazla reklamda rol almıştı.

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