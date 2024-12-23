Survivor ne zaman başlıyor, ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var?
Survivor yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor Ünlüler Gönüllüler kadrosu belli oldu. Geçmiş sezonlardanda tanıdık isimlerin yer aldığı All Star 2025 kadrosu yine Dominik'te mücadele verecek. Her yıl olduğu gibi ünlüler ve gönüllüler takımı yapılan yarışmalar ile rekabet edecek. Peki Survivor ne zaman başlayacak, ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var?
Acun Ilıcalı'nın sosyal medya paylaşımıyla birlikte Survivor 2025'in yayın tarihi belli oldu. Survivor 2025 kadrosunda All Star takımında; Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban gibi isimler bulunuyor. Peki Survivor ne zaman başlıyor, ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var?
SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor yeni sezonu 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.
SURVİVOR HANGİ ÜLKEDE ÇEKİLİYOR?
Survivor All Star 2025 sezonu çekimleri başladı. Survivor çekimleri Dominik'te yapılıyor.
SURVİVOR 2025 KADROSUNDA KİMLER VAR?
ÜNLÜLER TAKIMI
İsmail Balaban
Serenay Aktaş
Barış Murat Yağcı
Sema Aydemir
Zeynep Alkan
Batuhan Karacakaya
Yağmur Banda
Ayşe Yüksel
Adem Kılıçcı