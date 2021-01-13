Survivor 2021, dün akşam 4. bölümü ile ekranlara geldi. Survivor Türkiye’de Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları, kıyasıya iki dokunulmazlık oyunu mücadelesi vermişti. İki dokunulmazlığı da kaybeden Gönüllüler takımından iki eleme adayı ortaya çıkmıştı. Bu akşam, Survivor’da iki takım arasında ilk olarak bir ödül oyunu oynandı. Çamurdan oluşan parkurda ayakta durmakta zorlanan yarışmacıların mücadeleleri izleyenleri ekrana kilitledi. Sonrasında Survivor eleme konseyinde SMS sıralaması açıklandı. Peki Survivor’da kim elendi? İşte 12 Ocak Survivor 1. hafta SMS sıralaması...

SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor 2021'in iilk haftasında dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında SMS oylaması yapılmıştı. Bu oylamanın sonucunda bu haftanın en fazla SMS oyunu alan, SMS birincisi olan yarışmacı Poyraz oldu.

SURVİVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor Türkiye’nin ilk haftasında Ünlüler ile Gönüllüler arasında nefes kesen mücadeleler ekrana geldi. Oynanan iki dokunulmazlık oyunundan galip ayrılan takım Ünlüler takımı oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında oylama sonucunda Sena ve Dora eleme adayı çıktı. Bu akşam eleme konseyinde SMS birincisi Poyraz oldu. Onun ise eleme potasına gönderdiği Reşat, haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Böylece bu haftanın eleme adayları Sena, Dora ve Reşat oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021 4. yeni bölümde gözler 1. Hafta SMS sıralamasında idi. Survivor ilk haftanın eleme adayları arasında rakiplerine göre daha az SMS oyu alan Sena, Survivor'dan elenen isim oldu.

SURVİVOR 1. HAFTA SMS SIRALAMASI

1. Poyraz

2. Reşat

3. Ayşe

4. Emin

5. Hanzade

6. Yunus Emre

7. Steven

8. Dora

9. Aleyna

10. Sena

11. Sancakay