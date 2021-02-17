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Survivor’da kim elendi, kim gitti? 16 Şubat Survivor SMS sıralaması!

Survivor 2021’de dün akşam Ünlüler takımından bir isim adaya veda etti. 16 Şubat Salı Survivor 29. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, kendilerine manevi güç sağlayan iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor’da kim elendi, kim gitti? 16 Şubat Survivor SMS sıralaması...

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 16 Şubat Survivor SMS sıralaması!

Survivor 2021'in son bölümünde Ünlüler takımından bir kişi adaya veda etti. Son bölümde iletişim oyunu oynandı, oyunu kazanan takım arkadaşları ile mesajlaşmaya hak kazandı. Doğan ve Çağrı eleme adayı olmuştu, bir kişi daha eleme potasına girdi. Peki Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? İşte Survivor'da elenen isim ve Ünlüler takımı SMS sıralaması...

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

İletişim oyunu öncesinde takımlar, üçer erkek ve kadın yarışmacı seçerek avantaj oyununa çıktı. Eşleşmeler belli olduktan sonra ilk olarak parkura erkek yarışmacılar çıktı. Bu oyunu kazanan Gönüllüler, avantaj oyununda skoru 1-0 yaptı. Kadınlar arasında oynanan avantaj oyununda galip gelen ise Ünlüler olunca oyun final atışlarına kaldı. Bu oyuna çıkan Ünlülerden Merve, Gönüllülerden Poyraz oldu. Poyraz, oyunda rakibine atış şansı bile vermedi ve avantaj oyununu Gönüllüler kazandı.

SURVİVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’ın en duygusal oyunu İletişim oyunu, yarışmacıların sevdikleri ile hasret giderme imkanı sağlaması nedeniyle ayrı bir yeri var. Bu akşam, Survivor 2021’de sezonun dördüncü iletişim oyunu oynandı. Oyundan önce açıklanacak iletişim ödülü ise yarışmacıları duygulandırdı. Oyunda iki takım başa baş bir mücadele ortaya koydu. Farkın açılmadığı oyunda karşılıklı alınan sayılar, oyunun sonuna kadar heyecanı, mücadeleyi sürdürdü. Fakat günün sonunda 10'a 8 skorla iletişim oyununu Ünlüler kazandı.

SURVİVOR’DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de altıncı hafta SMS oylaması sıralaması eleme konseyinde belli oldu. Buna göre Cumartesi akşamı yapılan SMS halk oylamasına göre en fazla oyu alarak SMS birincisi Batuhan oldu. SMS birincisi olarak Batuhan'ın açıkladığı isim Hayrettin oldu.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI

11-Hayrettin 10-Melis

9-Merve 8-Öykü

7-Sergen 6-Barış

5-Çağrı 4-Doğan

3-İlayda 2-İsmail

1- Batuhan

SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini de Ünlüler kaybetmiş, ilk eleme adayı Doğan, ikinci eleme adayı ise Çağrı olmuştu. 6. Hafta SMS sıralamasına göre birinci olan isim eleme konseyinde açıklanacak. Ünlülerden SMS birincisi olan Batuhan oldu ve üçüncü eleme adayı olarak Hayrettin'i söyledi. Böylece Survivor'da bu haftanın eleme adayları Doğan, Çağrı ve Hayrettin oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Rakiplerinden en az oyu alarak veda eden isim: HAYRETTİN

Hayrettin "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. İyi ki katılmışım. Herkesin ölmeden önce yapılması gerekenler listesinde Survivor'a katılmak olmalı. Bazen düğümleniyor boğaz. Davetiniz için teşekkür ederim. İnsanlara olmayan Hayrettin'i göstermedim, olan Hayrettin'i gösterdim. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabi insan daha da kalmak istiyor. Parkurda kendimi gösteremedim. Çok güzel bir tecrübe oldu."

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