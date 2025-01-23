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        Haberler Dünya Suudi Arabistan, Trump döneminde ABD'deki yatırımlarını 600 milyar dolara kadar artıracak | Dış Haberler

        Suudi Arabistan, Trump döneminde ABD'deki yatırımlarını 600 milyar dolara kadar artıracak

        Suudi Arabistan resmi haber ajansının haberine göre, Veliaht Prens bin Selman, ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesiyle önümüzdeki 4 yıl boyunca, "Suudi Arabistan'ın ABD'deki yatırımlarını 600 milyar dolar değerinde genişletme" niyeti olduğu söyledi. Habere göre ikili telefonda görüştü ve Trump, "Suudi Arabistan'ın yatırım yapması halinde ilk ziyaret edeceği ülke olabileceğini" belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:34 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:37
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        Suudi Arabistan'dan ABD'ye 600 milyarlık yatırım niyeti
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        Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD Başkanı Donald Trump döneminde ülkesinin ABD'deki yatırımlarını 600 milyar dolara kadar genişletme niyetini dile getirdiği belirtildi.

        Associated Press'in (AP) Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya dayandırdığı haberine göre, göreve gelmesinin ardından "Suudi Arabistan'ın yatırım yapması halinde ilk ziyaret edeceği ülke olabileceğini" belirten Trump, Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, bin Selman, "gelecek 4 yıl içinde ABD'deki yatırımlarını 600 milyar dolar değerinde genişletme" niyetini dile getirdi.

        BEYAZ SARAY'DAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

        Bu yatırımların hangi alanlarda olacağı bildirilmezken, Beyaz Saray'dan henüz görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

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        Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlamasının ardından, "İlk yurt dışı gezisi genellikle İngiltere ile olmuştur ama geçen sefer bunu Suudi Arabistan'a yapmıştım çünkü 450 milyar dolar değerinde ürünümüzü almayı kabul etmişlerdi. Eğer Suudi Arabistan 450 ya da 500 milyar dolar daha almak isteseydi muhtemelen giderdim." şeklinde konuşmuştu.

        ABD DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN GÖRÜŞMELERİ

        Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bin Selman ile telefonda görüştü.

        Görüşmede ikili ilişkileri ele alan Rubio ve bin Selman, Suriye, Lübnan ve Gazze'deki durumu değerlendirdi.

        Rubio ayrıca "Suudi Arabistan'ın bölgesel barış ve istikrarı destekleme yönündeki ortaklık ve çabalarını" takdirle karşıladığını ifade etti.

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile de görüşen Rubio, Gazze'deki ateşkes ve insani yardım konularını ele aldı.

        İkili, Gazze'de ateşkes sonrası planlamanın ilerletilmesi için daha fazla görüşülmesinin önemini vurguladı.

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        #suudi arabistan
        #ABD
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