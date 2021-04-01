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Suudi Arabistan boykotuna Türk çözümü

Suudi Arabistan'ın Türk mallarına uyguladığı örtülü boykot kararı sonrası bazı Türk ihracatçıları çevre ülkelerden Suudi Arabistan'a Türk mallarını sokmayı sürdürüyor. Reuters'ın haberine göre Türkiye menşeli ürünler komşu ülkelerdeki gümrük ve limanlardan getirilerek 'Türk malı' etiketlerinin kaldırılması yoluyla Suudi pazarına girmeye devam ediyor

Suudi Arabistan boykotuna Türk çözümü
Reuters / HABERTURK.COM

Reuters haber ajansı, Suudi Arabistan'ın bir süredir Türk mallarına yönelik resmi olmayan boykotuna karşın bazı Türk ihracatçıların çevre ülkelerden gıda, giyim ve diğer mallarını Körfez ülkesine soktuğunu belirtti.

Ajansın bir diplomat ve tüccarlara dayandırdığı haberine göre çevre ülkelerden alınan gümrük belgeleri ve ürünlerdeki "Made In Turkey" etiketinin kaldırılmasıyla Türk malları Suudi Arabistan'a giriyor.

Ajansa konuşan bir şirket sözcüsüne göre Suudi Arabistan pazarına bağlı olan bazı firmalar üretim hatlarını yeniden yönlendirerek mal satışına devam ediyor.

Türkiye Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat açıklamasında üreticilerin kumaşları 'son rötuşlar' için Suudi Arabistan'a göndermeden önce Bulgaristan veya Sırbistan'a göndermeyi düşündüklerini açıkladı.

Kasım ayındaki G-20 zirvesinde Suudi Prens Faysal "Gayriresmi bir boykot uygulandığına dair çok fazla konuşma var. Böyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum. 'Boykot' olduğunu destekleyen herhangi bir veri görmedim, bu yüzden gerçekten bilmiyorum" cevabını vermişti.

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Türk hükümetinin hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudi tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur" ifadelerini kullanmıştı

Resmi rakamlara yılın ilk iki ayında Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı yüzde 93 azalarak 38 milyon dolara inerken bir önceki yıla elektronik, mücevher ve otomotiv ürünlerindeki ihracat yüzde 90'ın üzerinde azaldı.

Reuters, bu tablo karşısında Türkiye'nin Umman ve Lübnan gibi Körfez ülkelerine yapılan ihracatta ise yüzde 200 ila 400 arasında ihracat artışına dikkat çekerken, bölge ticaretinde karaborsa pazarı oluştuğunu iddia etti. İsmini açıklamak istemeyen ve Suudi Arabistan'a inşaat malzemeleri getiren bir ithalatçı, "Brokerların Türk mallarını başka limanlara götürdüğü ve belgeleri ücret karşılığında Çin'den veya Avrupa'dan geliyormuş gibi görünecek şekilde değiştirdiği bir karaborsa ortaya çıkmaya başladı". dedi

İsminin açıklanmasını istemeyen bir diplomat ise, Suudi tüccarların geçen gümrükte biriken mallar nedeniyle milyarlarca riyal kaybettiğine dikkat çekiyor. Bazı Suudi iş adamlarının daha iyi alternatifleri bulunmayan Türk mallarını almak için yetkililere serzenişte bulunduğu belirtilen haberde konunun bugün Dünya Ticaret Örgütü toplantısında gündeme geleceği de ifade edildi.

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