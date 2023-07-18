Suudi Arabistan ile 5 anlaşma imzalandı Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yatırım, savunma sanayii, enerji ve iletişim alanında anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Al Salam Sarayı'nda Veliaht Prens Selman tarafından resmî törenle karşılanan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yapılan heyetler arası görüşmenin ardından Veliaht Prens ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkileri daha da ileriye götürecek anlaşmalara imza atıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmalar şunlar oldu:

1- Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih tarafından imzalandı.

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2- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı Arasında İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari tarafından imzalandı.

3- Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında İş Birliğine İlişkin Uygulama Planı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud tarafından imzalandı.

4- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki Enerji Alanında Mutabakat Zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Al-Suud tarafından imzalandı.

5. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İş Birliği Sözleşmesi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari tarafından imzalandı.