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Suudi prens Amerikan medyasının hedefinde: Gerçeği talep edin

Amerikan Washington Post gazetesi, öldürülen köşe yazarı Cemal Kaşıkçı için tam sayfa ilan yayınladı. Gazetenin arka kapağında yer alan ilanda Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın resmi kullanılırken, büyük puntolarla 'Gerçeği talep edin' ifadelerine yer verildi

25.10.2018 - 19:57 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'nin en çok satılan gazetelerinden biri olan Washington Post, bugünkü sayısında Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan öldürülen Cemal Kaşıkçı için tam sayfa ilan verdi.

Post'un arka kapağında tam sayfa yayınlanan ilanda, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın resmi kullanıldı.

Resmin üzerinde ise, "Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı 2 Ekim Salı günü İstanbul'da Suudi Arabistan konsolosluğuna girdi ve vahşice öldürüldü. Gerçeği talep edin" ifadeleri yer aldı.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı olayına kadar ABD medyası tarafından reformcu kimliğiyle öne çıkarılıyordu. Daha önce Suudi Arabistan'ı değiştirecek isim olarak bakılan Veliah Prens'e Kaşıkçı olayının ardından bakış da değişmiş gibi görünüyor.

ABD'li birçok medya kuruluşu ve kongrenin önde gelen isimleri, bu çapta bir istihbarat operasyonunun Muhammed bin Selman'ın bilgisi dışında yapılamayacağına dikkat çekiyor.

 

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