AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye, otomotiv teknolojilerine yönelik geliştirdiği yeni sistemlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bu kapsamda, firmanın geliştirdiği otomatik şanzıman kontrol algoritmaları geliştirilmiş SUV tipi araç projesinin üzerindeki örtü kalktı.
Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'a konuşan AVL Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, kontrol yazılımını geliştirdikleri yeni nesil SUV aracın yıl içinde İstanbul’da testlerine başlanacağını belirtti.
İmpram, "Diğer otomobillerden farklı olarak daha geniş ve yerden yüksekliği daha fazla olan bu araçlara dünyanın her yerinde artan bir talep söz konusu. Biz de, bu doğrultuda, SUV araçların mühendislik çalışmalarını uzun süredir Türkiye’de yapıyoruz ve bunların saha testlerine yönelik ilk adımı attık" dedi.
Serkan İmpram, SUV araçların Türkiye'de ve dünyada oldukça popüler hale gelen ve önemli bir pazar payına sahip araç tipleri olduğunu vurgulayarak, "Yaşanan talep yoğunluğu ve aracın sahip olduğu özellikler bu araçlarının popülaritesini artırdı ve sektöründe markaların pazar payındaki hakimiyetini de etkilemeye başladı" ifadesini kullandı.
'KAMYONLARI OTONOM HALE GETİRECEĞİZ'
AVL Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, şirketin devam eden diğer projeleri hakkında da bilgiler aktardı.
Bu kapsamda, Ford Otosan ile ortak Ar-Ge işbirliği çerçevesinde yürütülen ve kamyonların otonomlaşmasını sağlayacak olan platooning teknolojisi ile ilgili konuşan İmpram, "Bu proje ile Ford Trucks araçlarında uygulanacak platooning teknolojisi, kamyonların Türkiye’de otonom halde taşımacılık yapabilmesini sağlayacak. Otonom sistemlere sahip kamyonların test için 2019’un ilk yarısında sahaya çıkması planlanıyor" şeklinde konuştu.
CİRO HEDEFİ 35 MİLYON EURO
Şirketin 2019 yılına dair finansal hedeflerini de paylaşan Serkan İmpram, "Mühendislik hizmeti ihracatının yüzde 80’ini oluşturduğu ciromuzu 2019 yılında da 35 milyon euro’ya taşımayı hedefliyoruz. 2018 yılını 220’den fazla mühendis ile tamamladık, 2019'da bu sayıyı 300'e ulaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.
AVL Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, şirketin bugüne kadar gerçekleştirdiği mühendislik ihracatının da 30 milyon euro’ya yaklaştığını sözlerine ekledi.
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