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HaberlerOtomobil

Suzuki ve Toyota sermaye ortaklığında gidiyor

Reuters

Japon basını ülkenin iki otomotiv devi Toyota ve Suzuki'nin sermaye ortaklığına gitmeyi planladığını iddia etti

toyota suzuki

Japon yayın kuruluşu NHK, Japon otomobil üreticisi Toyota Motor ve Suzuki Motor'un sermaye ortaklığına gitmeyi planladığını
bildirdi.

Toyota ve Suzuki, teknolojik yeniliklerin yarattığı zorluklar ve küresel otomobil endüstrisinde konsolidasyona ayak uydurmaları gerektiğini belirterek 2016 yılında ortaklık olasılıklarını araştırdıklarını açıklamışlardı.

Uygun fiyatlı kompakt otomobillerde uzmanlaşmış olan Suzuki, sürücüsüz araçlar için gereken yüksek araştırma ve geliştirme
yatırımlarını yapmakta zorlanıyordu. Toyota ve Suzuki bu yılın başlarında küresel otomobil endüstrisinde hızlı değişen teknolojilerle daha iyi rekabet edebilmek amacıyla birbirleri adına elektrikli araç ve kompakt otomobiller üretmek için işbirliği yapacaklarını açıklamışlardı.

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