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Mezarlıkta taksiciye pitbull ve bıçaklı gasp

İHA

Taksici Murat Ayer, aracına binen iki şahıs tarafından dehşeti yaşadı. Beyoğlu’ndan aracına aldığı bir şahıs, taksiciyi Çengelköy’ getirerek, yanında pitbull köpeği olan bir arkadaşını daha araca aldırdı. Ardından taksiciyi Ümraniye’de bir mezarlığa doğru getiren şahıslar, pitbull ve bıçakla taksiciye saldırdı. Taksicinin 200 lirasını ve cep telefonu gasp eden şahıslardan biri yakalanırken diğer kayıplara karıştı

gasp

Taksici Murat Ayer, aracına binen iki şahıs tarafından dehşeti yaşadı.

İHA'nın haberine göre olay, geçen gün Ümraniye’deki Hekimbaşı Mezarlığı yanında sabah saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, taksicilik yapan Murat Ayer, Beyoğlu Tarlabaşı’ndan bir yolcuyu aracına aldı. Adının E.K. olduğu öğrenilen şahıs taksiciye Üsküdar Çengelköy’e gitmesini söyledi. Ardından taksiyle Çengelköy’e gelen şahıs ‘para alıp geleceğim’ diyerek taksiden inip bir eve uğradı.

'KÖPEĞİ ÜSTÜNE SALARIM' TEHDİDİ

Birkaç dakika sonra araca geri binen şahıs, taksiciye başka bir yere gitmesini söyleyerek yolu tarif etti. Daha sonra bir hurdacının önüne gelen taksiye, yanında pitbull cinsi köpek bulunan ve şahsın arkadaşı olan Sedat Ç. isimli şahıs da bindi. Şahıslar taksiciyi yönlendirerek bir mezarlığa getirdi. Ardından ön koltukta oturan şahıs, taksicinin boğazına aniden bıçak dayadı. Arka koltukta oturan diğer şahıs ise taksiciyi ‘kımıldarsan köpeği üstüne salarım’ diyerek tehdit etti.

Taksicinin 200 liraya yakın parası ile cep telefonunu gasp eden şahıslar olay yerinden kaçtılar. Taksici durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Araca sonradan binen köpekli şahıs, polis ekiplerince olay yerine yakın bir bölgede yakalandı.

'NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM'

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan taksici Murat Ayer, "Beyoğlu Tarlabaşı’ndan, emniyet amirliği önünden bir şahıs aldım arabaya. Karşıya Çengelköy’e geçeceğini söyledi. Çengelköy’e geçtik bir eve uğradı. Evden zannımca bıçak aldı ve geldi. Bir arkadaşının yanına uğradık. Arkadaşı ile beraber pitbull köpeğiyle arabama bindiler. Devan etmemi söylediler devam ettim. Bir mezarlığa götürdüler beni. Mezarlığın içinde Beyoğlu’ndan aldığım şahıs gırtlağıma bıçak dayadı. Şeker hastasıyım şekerim düştü. Ne yapacağımı şaşırdım. Üzerimdeki paraları istediler, cep telefonumu gasp ettiler.

'ŞEKERİM DÜŞTÜĞÜ İÇİN ORUCUMU BOZDUM'

Diğer şahıs da pitbull köpeğini bana doğrultarak ‘kımıldarsan köpeği üstüne salarız’ dediler. O anda rengim soldu kendimi kaybettim. Taksici esnafım bu sıcağın altında alın terimle para kazamaya çalışıyorum, oruçluyum. Şekerim düştüğü için orucumu bozmak zorundan kaldım. 200 lira paramla beraber cep telefonum çalındı. Yakındaki bir aileden yardım istedim. Polise haber verdim polis geldi. Şahısları ararken bir tanesini yakaladık. Karakola getirdik ama benim hiçbir şekilde can güvenliğim yok. Normal bir şekilde aldığım şahıslar hırsız çıktı" dedi.

Polis diğer şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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