Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne-baba oldu
2021'de evlenen Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci bebeklerine kavuştu. Oyuncu çift, oğullarına Hazar ismini verdi
Habetürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2021'de evlenen Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2022'nin mart ayında da ilk çocuklarına kavuşmuştu.
Çift, kızlarına Zeynep adını vermişti.
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun ikinci bebekleri dünyaya geldi. İkili oğullarına Hazar adını verdi.
Ataşehir'deki özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında Taner Ölmez; "Ece'nin de, bebeğin de sağlığı gayet iyi. Beklediğimiz zamanda geldi. Sezeryan doğum oldu. Boyu 51 santimetre, kilosu da 3 kilo 350 gram. Kızım Zeynep de gelecek, kardeşiyle tanışacak. Şu an anneye de babaya da benzetenler oldu. Kızımın adını ben koymuştum, oğlumun adını da Ece koydu" dedi.