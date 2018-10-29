Açılış konuşmasını Meclis Başkanı Binali Yıldırım yaptı. Yıldırım, konuşmasında "Türkiye bugün 95'inci yıldönümünü kutladığı Cumhuriyet Bayramı'nı muhteşem bir açılışla taçlandırıyor. Tamamlandığında dünyanın en büyük ve en modern havalimanı olacak olan İstanbul Havalimanı açılıyor. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı törene vatandaşların yanı sıra dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuk katılıyor. Tören Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseriyle başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: MODERN TARİHİMİZİN SEMASINDA YENİ BİR YILDIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın havalimanının açılışında açıklamalarda bulundu.

Kalın, ''İstanbul dünya markası bir şehir olarak tarihi bir şehir. Böyle bir havalimanının yapılması İstanbul'a çok yakıştı. Cumhurbaşkanımız da getirilen alternatif isimleri değerlendirdi. Netice itibarıyla İstanbul'da karar kıldı. Modern tarihimizin semasında yeni bir yıldız bu havalimanı. Cumhuriyetin ideallerinden bahsediyorsak, bütün vatandaşlarımıza hizmet götürülmesi, insanımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi bu havalimanı ile verilmiş en güzel cevap.'' ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN İSİM ÖNERİSİ

İstanbul'un yeni havalimanının ismi için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den öneri geldi... Bahçeli, yeni havalimanı için Metehan ismini önerdi.

YILDIRIM: EN BÜYÜK TEBRİĞİ GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞAN İŞÇİLER HAK EDİYOR

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, havalimanının açılışında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu havaalanının yapılışı sırasında her alanında bulunan biri olarak gurur duyuyorum. Bu harikulade eseri meydana getirmek için İGA'nın içinde yer alan Cengiz, Kolin ve Limak gruplarına teşekkür ediyor, emekleri için kutluyorum. Karşılaştıkları zorluklar karşısında kararlılıkla çalıştılar. Bu eserin isimsiz kahramanları, mimarlar, mühendisler, gece gündüz demeden çalışan işçilerimiz, emekçilerimizdir. En büyük tebriği onlara ediyor, alkışlarınızı istiyorum." dedi.









Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni havalimanına böyle geldi

























Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni havalimanına böyle geldi

2011'DEKİ ANISINI ANLATTI

"Yüreğimizi coşturan, heyecanımızı artıran böyle bir eser milletimiz onurudur" diyen Yıldırım, "Dünyada ses getirecek önemli bir eserdir. Teknolojinin son hali bu havalimanında mevcuttur. Projenin gerçekleştirilemeyeceği söylenmişti, kaynak bulunamayacağı söylenmişti. Çalışmaktan usanmadık, inatla murattır diyerek bugünlere ulaştık. Bu alanı havadan incelediğimiz 2011'i dün gibi hatırlarım. 'Burası kömür çıkarılan alan, burası delik deşik oldu, burada havalimanı nasıl olacak?' demiştiniz. Bu araziyi İstanbul'un en güzel havalimanı haline dönüştüreceğiz demiştim. Sağ olun kabul ettiniz. Zorluklar karşısında pes etmek sizin mizacınıza asla uymuyor. 15 Temmuz'da bunu gördük." diye konuştu.

"CUMHURİYETİN TEMELİNİ BU YAPTIĞIMIZ ESERLE SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ"

Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Attığımız her dımla, yaptığımız her eserle Cumhuriyetin temellerini daha da sağlamlaştırıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de Cumhuriyetimizi geliştirmek için geçtik. Bu mutluluğa ortak olmak için buraya gelen konuk devlet başkanlarına, konuklara ve aziz milletimize teşekkür ediyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum"

AÇILIŞA KATILAN İSİMLER

Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ile ilçe belediye başkanları, iş, siyaset ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Dünya liderlerinin de davet edildiği açılışta Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi ,Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Dr. Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratuek Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani (heyet başkanı) İran Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif (heyet başkanı) Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah hazır bulundu.

Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner ve Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da açılışa katıldı.

İLK BİLET CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, kullandığı elektrikli araçla bilet işlemlerinin yapıldığı THY kontuvarına giderek görevlilerle sohbet etti. Görevliler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, günün anısına biniş kartı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CAN" uçağından eşi Emine Erdoğan ile indikten sonra makam aracıyla terminal binasına geçti. Erdoğan, burada Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu yetkililerinden bilgi aldı. Beraberindekilerle terminal binasında bir süre yürüyen Erdoğan, konuk liderlerle aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan Dağıstanlı boksör Khabib Nurmagomedov ile selamlaştı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "CAN", saat 16.25'te İstanbul'da açılışı yapılan havalimanına indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yeni havalimanı apronunda resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.

İLK SEFER ANKARA'YA DÜZENLENECEK



Açılış töreninin ardından ilk sefer, 31 Ekim günü saat 11.30'da Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirilecek. THY, ilk seferini bünyesindeki en büyük yolcu uçağı olan 349 kişi kapasiteli Boeing 777-300 tipi geniş gövdeli uçakla icra edecek. İkinci sefer ise yine Boeing’in 737-800 tipi uçağıyla Kıbrıs Ercan Havalimanı’na yapılacak. İstanbul yeni havalimanına ilk iniş yapacak uçak ise, saat 14.15'de Ankara-İstanbul seferini yapan uçak olacak. THY, ilk aşamada İstanbul yeni havalimanı iç hatlarda Ankara, İzmir, Antalya; dış hatlarda ise Kıbrıs Ercan ve Bakü’ye karşılıklı olmak üzere birer sefer gerçekleştirecek. Seferler zamanla kademeli olarak attırılacak.





Tarihi açılıştan ilk kareler! Dünyanın gözü buradaydı











































































































































Tarihi açılıştan ilk kareler! Dünyanın gözü buradaydı

DÜNYANIN EN İYİ BAGAJ SİSTEMİNE SAHİP



İstanbul Yeni Havalimanı'nda bagaj bekleme süresi de azalacak. Saatte 10 bin 800 bagaj işletme kabiliyeti olan 42 kilometre uzunluğundaki bagaj sistemiyle 13 check-in adasından toplanacak bagajlar uçaklara ve yolculara vakit kaybettirmeden ulaşacak. Erken gelen bagajların depolanması için EBS (Erken Bavul Sistemi) devrede olacak.

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