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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tarık Hodzic'in Saraybosna'da Galatasaray aşkı! - Futbol Haberleri

        Tarık Hodzic'in Saraybosna'da Galatasaray aşkı!

        Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tarık Hodzic, Galatasaray aşkını Saraybosna'da yaşatmaya devam ediyor. Efsane isim Başçarşı'da Galatasaray isimli bir restoranı bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 14:10 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:10
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        1986 Türkiye gol kralı olan Tarık Hodzic, futboldan ve Galatasaray'dan kopamıyor.

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        Saraybosna Başçarşı'da restoranı bulunan Hodzic restoranının adına "Galatasaray" ismini verdi.

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        İşte Hodzic'in Galatasaray'ından kareler:

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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