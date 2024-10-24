Tarık Hodzic'in Saraybosna'da Galatasaray aşkı!
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tarık Hodzic, Galatasaray aşkını Saraybosna'da yaşatmaya devam ediyor. Efsane isim Başçarşı'da Galatasaray isimli bir restoranı bulunuyor
Giriş: 24.10.2024 - 14:10 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:10
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1986 Türkiye gol kralı olan Tarık Hodzic, futboldan ve Galatasaray'dan kopamıyor.
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Saraybosna Başçarşı'da restoranı bulunan Hodzic restoranının adına "Galatasaray" ismini verdi.
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İşte Hodzic'in Galatasaray'ından kareler:
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