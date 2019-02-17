Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tarım sektöründe katılım bankacılığı ihtiyacına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir ürünün tarladan tüketiciye gelirken geçtiği süreçlerde birçok aşamada finansmana ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Poyraz, finansman sağlamada kullanılan kredinin faiz maliyetlerinin ürünlerin fiyatlarına eklendiğini anlattı.
Poyraz, gübre alım satımı üzerinden örnek vererek, "Tarım Kredi olarak gübreyi alırken bizim de çok ciddi anlamda finansman ihtiyacımız var, bunun için bankadan kredi kullanıyoruz. Çiftçiye bunu satarken çiftçi de parası yoksa kredi kullanıyor. Sonrasında ürün üretiliyor. Bu ürünün 1 ay içinde alınması ve işleme tabi tutulması gerekiyor. Milyonlarca tonla ifade edilen ürün alınırken de kredi kullanarak çiftçiye parası ödeniyor. Sonrasında da çiftçi bize, biz de kredi kullandığımız yere ödüyoruz. Bütün bu katmanların her birinde ayrı ayrı finansman kullanıldığı için burada çok ciddi bir faiz yükü var." ifadelerini kullandı.
Faiz yükünün maliyetleri bu kadar etkilediği bir durumda alternatif bir sistem oluşturulması gerektiğini vurgulayan Poyraz, tarım sektörünün katılım bankalarının yatırım yapmalarına müsait olduğunu ve fırsatlar sunduğunu anlattı.
Poyraz, örnek olması için bir katılım bankasıyla ticaret yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Fıstık ve badem işleme tesisimizde işlemek üzere vatandaşımızdan fıstık ve badem alırken parasını ödüyoruz. Parayı öderken bankadan borçlanıyoruz. Katılım bankasına dedik ki '50 milyon lira siz, 50 milyon lira biz koyalım, ortaklarımızdan aldığımız ürünün bedelini ödeyelim. Sonra fabrikada bunları işleyip satalım, dönem sonunda bir hesap yapalım. Fabrikadaki masrafları düşelim, ne kadar kaldı ikiye bölelim.' dedik."
Tarım Kredi'nin katılım bankası kurma yönünde kararlı olduğunun altını çizen Poyraz, şöyle devam etti:
"Bu işe sermaye koymak isteyen yabancı ortaklarla ya da Türkiye'de bu işe yatırım yapmak isteyen, bu işe varız diyen katılım bankalarıyla veya en nihayetinde biz biraz daha küçük başlayalım ama biz başlayalım dersek de bu işe başlayabiliriz. Biz bunu çalışıyoruz ve inşallah yakın zamanda da bu projemizi Cumhurbaşkanı'na sunacağız. Yani ete kemiğe büründüğünü söyleyebilirim. İllaki biz yapalım demiyoruz."
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