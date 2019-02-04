Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, bir otelde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, geçen yıl çiftçilerden 772 milyon lira karşılığı 620 bin ton ürün aldıklarını belirterek, hedeflerinin bu tutarı uzun vadede 5 milyar liraya ulaştırmak olduğunu söyledi.
Sanayicilerle iş birliği yapmaya önem verdiklerini ifade eden Poyraz, "Bugünkü sistemimizde bir aracı problemimiz var. Bunun yerine sağlıklı bir sistemin konulması gerekiyor. Ürünün, pazarın ihtiyaçları doğrultusunda üretilmesi, süreçlerin planlanması ve piyasa fiyatlarında herkesin kazanç sağlayacağı şekilde fiyatlandırılması son derece önemli." dedi.
Poyraz, talebe bağlı bir üretim modeli oluşturmak istediklerini dile getirerek, sanayicilerin istediği ürünleri planlı bir şekilde çiftçilere ürettireceklerini ve bu ürünleri satın alacaklarını kaydetti.
MEYED ile planlı üretim sistemi kapsamında geçen yıl Kütahya'da vişne suyu üzerine çalışma yaptıklarını anlatan Poyraz, şunları söyledi:
"Bu sistemden çiftçilerimiz de sanayicilerimiz de memnun. Memnun olmayan birkaç aracı kendilerine başka iş bulsun ve makul fiyatlarla bu işi yapmanın yollarına baksın. MEYED'le sadece vişnede değil kayısı, şeftali ve kiraz konusunda da,önümüzdeki dönemde 200 bin ton civarında alım hedefliyoruz."
MEYED BAŞKANI İLKER GÜNEY
MEYED Başkanı İlker Güney de meyve suyu endüstrisinde ham madde tedariki güvenliğinin önemine dikkati çekerek, her yıl yaklaşık 1 milyon ton meyvenin işlenmek üzere sanayiciler tarafından alındığını ifade etti.
Güney, tamamen yerli ürün ürettiklerini belirterek, Türk meyvesine küresel ölçekte büyük talep olduğunu ve bunu değerlendireceklerini ifade etti.
Yabancı müşterilerin ham maddeyi satın alma politikasını önemsediklerini kaydeden Güney, Tarım Kredi ile yapılan anlaşmayla ham madde tedariki noktasında ciddi adımlar atıldığını sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından taraflar arasında iş birliğini içeren protokol imzalandı.
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