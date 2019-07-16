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Tarım- ÜFE Haziran ayında yüzde 2,97 azaldı

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),haziran ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım - ÜFE),2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,33 artış gösterdi.

haziran ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım - ÜFE),2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,97 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %21,33 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde %3,02, ormancılık ürünlerinde %4,04, ve balıkçılıkta %0,42 azalış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA AZALIŞ TEK YILLIK BİTKİSEL ÜRÜNLER ANA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde %6,83, çok yıllık bitkisel ürünlerde %4,73 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %3,76 artış gerçekleşti.

ALT TARIM GRUPLARINDAN SEBZELER BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 15,86 AZALDI

Alt tarım gruplarından; canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt %5,71, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar %4,35, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler %1,14 artış, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar %8,02, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler %7,33 ve diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler %3,33, azalış gösterdi.

Haziran 2019'da endekste kapsanan 82 maddeden; 1 madde bu ay endekse girerken, 34 maddenin fiyatlarında artış, 39 maddenin fiyatlarında azalış, 8 maddenin fiyatlarında ise değişim olmamıştır.

Tarım ÜFE yıllık değişim, 2018-2019

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