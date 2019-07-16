Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım - ÜFE),2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,97 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %21,33 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde %3,02, ormancılık ürünlerinde %4,04, ve balıkçılıkta %0,42 azalış gerçekleşti.



AYLIK EN FAZLA AZALIŞ TEK YILLIK BİTKİSEL ÜRÜNLER ANA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde %6,83, çok yıllık bitkisel ürünlerde %4,73 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %3,76 artış gerçekleşti.



ALT TARIM GRUPLARINDAN SEBZELER BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 15,86 AZALDI



Alt tarım gruplarından; canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt %5,71, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar %4,35, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler %1,14 artış, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar %8,02, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler %7,33 ve diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler %3,33, azalış gösterdi.



Haziran 2019'da endekste kapsanan 82 maddeden; 1 madde bu ay endekse girerken, 34 maddenin fiyatlarında artış, 39 maddenin fiyatlarında azalış, 8 maddenin fiyatlarında ise değişim olmamıştır.

Tarım ÜFE yıllık değişim, 2018-2019

