Hedeflerin ne olacağı merak edilirken, ilk çalışma Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmaya başlandı. Geçen hafta yapılan toplantıda, Bakanlığın harcamaları masaya yatırılarak, birim amirlerine hangi kalemlerden ne kadar tasarruf edebilecekleri soruldu.

TOPLAM BÜTÇESİ 42.5 MİLYAR LİRA



Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre; 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinden Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na 20.8 milyar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ise 21.7 milyar lira ödenek ayrılmıştı. İki bakanlığın birleşmesi ile bütçeleri de birleşerek toplam bütçe büyüklüğü 42.5 milyar liraya ulaştı. Edinilen bilgiye göre, Bakanlık söz konusu bütçeyi daha verimli kullanabilmek, harcamaları frenlemek ve tasarruf edebilmek için bir çalışma başlattı. Henüz taslak aşamasındaki çalışmaya göre, toplam 42.5 milyar lirayı bulan bütçeden 100 gün içinde 100 milyon lira tasarruf sağlanacak. Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen çalışma tamamlandığında, Bakan Bekir Pakdemirli'ye sunulacak.

BAKANLIKLAR HARCAMALARI KISACAK



Benzer çalışmaların diğer bakanlıklarda da yürütüldüğü öğrenildi. Buna göre, her bakanlık, bütçesine göre tasarruf kapasitesini ortaya koyacak. Tüm çalışmalar tamamlandığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilip yol haritası belirlenecek. Kamuda harcama kalemlerinin başında personel, taşıt, akaryakıt, iletişim ve eğitim giderleri gelirken; bu kalemlerde tasarrufa gidilmesi bekleniyor.

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