Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetiminden yapılan açıklamada, 2018 yılının ilk yarısında tüm tarım sigortası branşlarında, sigortalanan varlık bedeli bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış ile 28 milyar liraya ulaştı. Poliçe adedi 1,5 milyona, prim üretimi 1,6 milyar liraya, büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedi yüzde 35 artış ile 1,6 milyona ulaştığı vurgulanırken, son yıllarda küresel düzeyde yaşanan doğal afetlerin yol açtığı hasarların yıkıcı nitelikte olduğunu ve tüm dünyayı olduğu kadar ülkemizi de derinden etkilediğini ifade edildi.
İHA'nın haberine göre, sigortasız sürdürülen tarım faaliyetlerinin artık mümkün olmadığı belirtilerek, Devlet Destekli Tarım Sigortaları çerçevesinde her yıl yeni teminatlar uygulamaya alınmakta olduğu ve devletin üreticiye sağladığı prim desteği bazı branşlarda yüzde 67’ye ulaştığı vurgulandı. Üreticilere ödeme kolaylıkları sunulduğu ve bu doğrultuda portföy istikrarlı bir şekilde büyüdüğü dikkat çekildi. 2018 yılının ilk yarısında, tüm tarım sigortası branşlarında sigortalanan varlık bedeli bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış ile 28 milyar liraya ulaştı.
Poliçe adedi 1,5 milyona ve prim üretimi 1,6 milyar liraya ulaştığı belirtildi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedinde ise yüzde 35 artış ile 1,6 milyona ulaştı. Bitkisel Ürün Sigortalarında sigortalı alan 22 milyon dekara ulaştığı ifade edilerek, yeni yılda kapsamı genişletilen İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’na olan ilginin arttığı ve bu branşta üretilen poliçe adedinin 80 bini geçtiği ifade edildi. Tarım sigortalarını yaşanan hasarlar anlamında değerlendirildiğinde ise geçtiğimiz yıllara kıyasla Mayıs ayına kadar ciddi anlamda bir hasar ile karşılaşılmadığı dikkat çekti.
Bazı bölgelerde 'don' nedenli hasarlar yaşansa da bunlar bir önceki yıla göre yıkıcı boyutlarda ve yaygın bir şekilde gerçekleşmediği görülürken, Mayıs ayından itibaren dolu, sel, su baskını ve fırtına nedenli hasarlarda artışlar olduğu gözlemlendi. Bugüne kadar, tüm tarım sigortası branşlarında 265 bin adedin üzerinde ihbar alındığı belirtildi.
Hasar sebeplerinde dolu, don, fırtına, sel ve su baskını öne çıkarken, hasar ihbarı alınan illerde Malatya, Manisa ve Konya olarak ifade edildi. Ürünlerde ise buğday, kayısı ve üzüm dikkat çekti. Alınan hasar ihbarlarını takiben başlayan ve tüm hızıyla devam eden ekspertiz çalışmalarının birçoğuna, bölge müdürlükleri de iştirak ederek, Hasar dosyaları tamamlanan üreticilere Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlar çerçevesinde, 192 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldı. Ürünlerin poliçe bitiş tarihleri doğrultusunda önümüzdeki günlerde 807 milyon lira daha ödeme yapılacağı vurgulandı.
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