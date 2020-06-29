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Tarkan'dan Türkan Şoray paylaşımı

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray'ın yeni yaşını kutladı. Tarkan, paylaşımına "Daha nice sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim sultanım. Sen iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz" notunu düştü

Tarkan - Türkan Şoray
HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı Tarkan, 75 yaşına basan usta oyuncu Türkan Şoray'ın yeni yaşını yaptığı paylaşımla kutladı. Şoray ile bir pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Tarkan, paylaşımına, "Daha nice sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim sultanım. Sen iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz" notunu düştü.

Megastar'ın Türkan Şoray paylaşımı kısa sürede 258 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

Usta oyuncu ise Tarkan'ın bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Şoray, şu sözlerle Tarkan'a teşekkür etti:

Canım Tarkan, benim de seni çok sevdiğimi biliyorsun. Doğum günümü kutlaman beni nasıl mutlu etti anlatamam. Seni ilk gördüğümde mütevazılığın, binlerce ışık saçan gözlerinden, sıcakkanlılığından etkilendim ve seni çok sevdim. Zaten dünya seni seviyor, sen bizim gururumuzsun. Teşekkür ediyor, çok öpüyorum.

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