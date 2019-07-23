Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde Aysel Bakır isimli bir vatandaş, güneş enerjisi santraliyle 2 bin nüfuslu ilçenin günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor.

İlçede atıl vaziyetteki 5 dönümlük tarlayı 25 yıllığına kiralayan Bakır, burada güneş enerjisi üretiyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) hibe alarak 1.6 milyon liralık yatırımı hayata geçirdiğini belirten Aysel Bakır, ilçede ailesiyle birlikte uzun yıllar arıcılık yaptığını kaydetti.

Arılarını yabani hayvanlardan korumak için güneş enerjisi sistemine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Bakır, birkaç panelle arılarını korumaya aldıklarını söyledi.

Daha sonra bu işi geliştirmeye karar verdiklerini anlatan Bakır, "Devlet desteğinin de olduğunu duyduğumuz için TKDK'den destek alarak bunu ilerletmek istedik. Eşimin de desteğiyle bunu büyütmeye karar verdik" dedi. Harmangeriş köyünden 5 dönümlük bir arazi kiraladıklarını dile getiren Bakır, arazinin atıl durumda olduğuna işaret etti.

Aysel Bakır'ın eşi Ahmet Bakır, eşinin güneş enerjisi sistemi kurma fikrine destek verdiğini belirterek, TKDK'nin 1.2 milyon lira değerindeki paneller ve invertörün (güç çevirici) 700 bin lirasına hibe verdiğini söyledi.

BAŞKENT ELEKTRİK'E SATIYOR

Çelik konstrüksiyon ve trafoyu kendilerinin aldıklarını ifade eden Ahmet Bakır, "Toplamda 1.6 milyon liralık yatırım yapıldı. TKDK'den ilk hazırladığımız 1.2 milyon lira değerindeki proje için destek aldık. Böyle bir yatırımı ailemize, ilçemize kazandırdık" diye konuştu.

Tesisin otomasyon teknisyeni Harun Karaman da halası Aysel Bakır'ın kurduğu tesiste saatte 300 kilovatsaatlik enerji üretilebildiğini söyledi.

Üretilen elektriği devlet aracılığıyla Başkent Elektrik'e sattıklarını belirten Karaman, halası sayesinde kendisinin de iş imkanı bulduğunu kaydetti.