23 Haziran Pazar günü yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kaydı İstanbul'da olup oy vermek isteyen kent dışında olan birçok kişi hem karayolu hem de uçaklarla seçim gezisine çıkacak. Oy kullanacak vatandaşların yurt içi ve yurt dışından İstanbul'a gelişlerini özellikle cuma ve cumartesi'ne bırakması uçak biletlerinde talep artışına yol açtı.Bazı seferler de ise yer kalmadı. Bilet fiyatları da yoğun talepler nedeniyle yükseldi. Özellikle seçim sonrası pazartesi günü de seçmenlerin ara verdikleri tatillerine dönüşleri otogar ve sınır kapılarında hareketliliğe neden olacak.

İstanbul'da ikematgahı olup yurt içi ve yurt dışında bulunanlar seçim haftası akın akın kente gelecek. İstanbul'da oturan seçmenler özellikle 21 Haziran Cuma gününden itibaren seçim seyahatlerine başlayacak. İstanbul'a, özellikle Tekirdağ gibi yakın noktalara tatile giden yazlıkçıların seçim için akın etmesi bekleniyor. Seçim seyahatleri otogarda ve sınır kapılarında da büyük hareketliliğe yol açacak. Cuma, cumartesi ve pazar seçmenlerin İstanbul'a dönüşlerinde büyük artış bekleniyor.

SEÇİM SONRASI DA YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre gelen yoğun bilet talepleri doğrultusunda 21 Haziran Cuma gününden itibaren Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda büyük bir seçim hareketliliği yaşanacak. Havayolu şirketlerinden edinilen bilgilere göre iç ve dış hat uçak seferlerinde de seçmenler eksik olmayacak. Özellikle seçim sonrası pazartesi günü de seçmenlerin ara verdikleri tatillerine dönüşleri otogar ve sınır kapılarında hareketliliğe neden olacak.

YOĞUN TALEP NEDENİYLE BAZI SEFERLER DE YER KALMADI

Tatil için yurt içi ve yurt dışında bulunan seçmenlerin dönüşlerini seçime göre ayarlaması İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğa yol açacak. İstanbullu seçmenler oy verme işlemi için yurda geliş ile yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını seçime göre planladı. Uçak biletlerine özellikle seçim haftası gelen yoğun talepler bilet fiyatlarına da yansıdı. Bilet fiyatları talep artışı ile beraber özellikle iç hatlarda İstanbul'a dönüş silet fiyatlarına da yansıdı. Uçaklarda ucuz bilet bulmak zorlaştı.Bazı sefer saatlerinde ise yer kalmadı. Seçim haftası uçak bileti almak isteyenler ise yer bulamayabileceği veya daha yüksek fiyatlarla bilet almak zorunda kalabileceği de belirtildi.Havayolu şirketleri de seçimlerin yenilenmesi nedeniyle yolculara biletlerinde değişiklik ve iptal için kolaylık getirmişti.