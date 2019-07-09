Erken rezervasyonu kaçıran tatil severlere farklı bir alternatif sunan Jolly, “Geçken Rezervasyon” ismini verdiği yeni kampanyasını görücüye çıkardı.

Bodrum’dan Çeşme’ye, Marmaris’ten Datça’ya, Antalya’dan Sarıgerme’ye ve Kıbrıs’ın Girne’den Bafra’ya kadar çeşitli tatil yörelerinde otellerin dahil olduğu kampanya kapsamında tüketicilere indirimler sunuluyor.

4 BİN TL ÜZERİNE PUAN HEDİYE EDECEK

Yapı Kredi Worldcard ile işbirliğine giden şirket, müşterilerine merkez ofisleri, yetkili satış acenteleri, internet ve çağrı merkezinden tek seferde yapacakları 4 bin TL ve üzeri tüm yurt içi ve yurt dışı otel konaklamalarına, yurt içi-yurt dışı ve gemi tur rezervasyonlarına 200 TL Worldpuan hediye edeceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, kampanyaya katılım için son günün 22 Temmuz olduğu belirtildi.