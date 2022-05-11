Tavuk eti üretimi arttı

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Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 25,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 12,4, tavuk eti üretimi yüzde 3 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,04 azaldı.

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hindi eti üretimi yüzde 18.9, kesilen tavuk sayısı yüzde 14.4, tavuk eti üretimi yüzde 10,1 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5 azaldı.

Kümes hayvancılığı üretim miktarı, Mart 2022

Bir önceki ay 180 bin 53 ton olan tavuk eti üretimi Mart ayında yüzde 12,7 artarak 202 bin 938 ton oldu.

Tavuk eti üretim miktarı, Mart 2022

Bir önceki ay 1 milyar 555 milyon 418 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mart ayında yüzde 6,3 artarak 1 milyar 653 milyon 693 bin adet oldu.

Tavuk yumurtası üretim miktarı, Mart 2022