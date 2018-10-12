Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı

KESİLEN TAVUK SAYISI 93 MİLYON, KESİLEN HİNDİ SAYISI 530 BİN ADET OLDU



Kesilen tavuk sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 17,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azaldı. Ağustos ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 16,1 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı.

TAVUK ÜRETİMİ 161 BİN 989 TON, HİNDİ ÜRETİMİ İSE 5 BİN 443 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Tavuk eti üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 17,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azaldı. Ağustos ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 25,8 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azaldı.

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