Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. 2018 yılsonu itibariyle yumurtlayan tavuk (damızlıklar hariç) sayısı 76 milyon 932 bin 853 adet olarak gerçekleşti.

Kesilen tavuk sayısı 99 milyon, kesilen hindi sayısı ise 773 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azaldı. Aralık ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 48,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı.

Tavuk eti üretimi 171 bin 625 ton, hindi eti üretimi ise 5 bin 956 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azaldı. Aralık ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 20,2 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,2 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı.