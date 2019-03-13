Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı.

KESİLEN TAVUK SAYISI 97 MİLYON, KESİLEN HİNDİ SAYISI İSE 430 BİN ADET OLDU



Kesilen tavuk sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azaldı. Ocak ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 44,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ 168 BİN 908 TON, HİNDİ ETİ ÜRETİMİ İSE 5 BİN 80 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Tavuk eti üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı. Ocak ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 14,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 azaldı.



