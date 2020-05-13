Türkiye'de tavuk yumurtası üretiminde, 5,1 milyar adetle son 10 yılın en iyi ilk çeyrek rakamı elde edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocakta 1 milyar 777 milyon 526 bin, şubatta 1 milyar 673 milyon 744 bin, martta da 1 milyar 652 milyon 155 bin adet yumurta üretildi. Böylece Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde 5 milyar 103 milyon 425 bin adet yumurta üretilmiş oldu. Söz konusu rakam son 10 yılın en iyi ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti. 2011'in ilk çeyreğinde 3 milyar 255 milyon 553 bin tavuk yumurtası üretilmişti.
Tavuk eti üretiminde de son 10 yılın en iyi çeyrek verisi yakalandı. Türkiye'de ocak ayında 183 bin 713 ton, şubatta 172 bin 823 ton, martta da 191 bin 629 ton tavuk eti üretildi. Böylece bu yılın ilk çeyreğinde 548 bin 165 ton tavuk eti üretilmiş oldu. Bu rakam 2011'in ilk çeyreğinde 377 bin 122 ton seviyesindeydi.
Bu dönemde kesilen tavuk sayılarında da artış görüldü. Bu yılın ilk çeyreğinde kesilen tavuk sayısı 2011'in ilk çeyreğine göre yüzde 39,2 artışla 310 milyon 593 bine çıktı. 2011'in ilk çeyreğinde 223 milyon 181 bin tavuk kesilmişti.
2020-2011 yılı ocak, şubat, mart aylarında üretilen tavuk yumurtası ve tavuk eti ile kesilen tavuk sayısı miktarları şöyle:
Ürünler
Ocak
Şubat
Mart
Toplam
Tavuk Yumurtası (Bin Adet)
2020
1.777.526
1.673.744
1.652.155
5.103.425
2019
1.732.440
1.615.611
1.699.990
5.048.041
2018
1.717.863
1.574.092
1.656.327
4.948.282
2017
1.623.754
1.517.686
1.631.072
4.772.512
2016
1.511.736
1.452.772
1.467.591
4.432.099
2015
1.551.379
1.425.869
1.513.887
4.491.135
2014
1.462.302
1.397.231
1.461.801
4.321.334
2013
1.390.977
1.284.656
1.358.139
4.033.772
2012
1.197.043
1.152.131
1.235.833
3.585.007
2011
1.100.827
1.048.171
1.106.555
3.255.553
Ocak
Şubat
Mart
Toplam
Kesilen Tavuk (Bin Adet)
2020
102.837
97.454
110.302
310.593
2019
97.024
91.491
99.826
288.341
2018
103.937
94.073
104.692
302.702
2017
94.086
89.421
104.134
287.641
2016
84.246
86.326
92.733
263.305
2015
92.030
87.944
100.062
280.036
2014
87.429
79.683
91.652
258.764
2013
91.103
80.524
86.527
258.154
2012
80.301
75.410
84.156
239.867
2011
76.721
68.346
78.114
223.181
Ocak
Şubat
Mart
Toplam
Tavuk Eti (Ton)
2020
183.713
172.823
191.629
548.165
2019
168.908
158.411
175.327
502.646
2018
181.481
166.590
185.843
533.914
2017
161.699
154.523
180.027
496.249
2016
143.232
146.875
159.179
449.286
2015
158.585
150.305
170.104
478.994
2014
148.988
135.274
155.044
439.306
2013
147.906
127.898
140.996
416.800
2012
131.220
124.159
140.920
396.299
2011
131.197
114.699
131.226
377.122
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