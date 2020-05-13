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Tavuk yumurtası üretiminde rekor

Türkiye'de tavuk yumurtası üretiminde 5,1 milyar adetle son 10 yılın en iyi ilk çeyrek verisine ulaşıldı. Bu yılın ilk çeyreğinde üretim, 2011'in aynı dönemine göre yüzde 57 artış gösterdi

Tavuk yumurtası üretimi
AA

Türkiye'de tavuk yumurtası üretiminde, 5,1 milyar adetle son 10 yılın en iyi ilk çeyrek rakamı elde edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocakta 1 milyar 777 milyon 526 bin, şubatta 1 milyar 673 milyon 744 bin, martta da 1 milyar 652 milyon 155 bin adet yumurta üretildi. Böylece Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde 5 milyar 103 milyon 425 bin adet yumurta üretilmiş oldu. Söz konusu rakam son 10 yılın en iyi ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti. 2011'in ilk çeyreğinde 3 milyar 255 milyon 553 bin tavuk yumurtası üretilmişti.

Tavuk eti üretiminde de son 10 yılın en iyi çeyrek verisi yakalandı. Türkiye'de ocak ayında 183 bin 713 ton, şubatta 172 bin 823 ton, martta da 191 bin 629 ton tavuk eti üretildi. Böylece bu yılın ilk çeyreğinde 548 bin 165 ton tavuk eti üretilmiş oldu. Bu rakam 2011'in ilk çeyreğinde 377 bin 122 ton seviyesindeydi.

Bu dönemde kesilen tavuk sayılarında da artış görüldü. Bu yılın ilk çeyreğinde kesilen tavuk sayısı 2011'in ilk çeyreğine göre yüzde 39,2 artışla 310 milyon 593 bine çıktı. 2011'in ilk çeyreğinde 223 milyon 181 bin tavuk kesilmişti.

2020-2011 yılı ocak, şubat, mart aylarında üretilen tavuk yumurtası ve tavuk eti ile kesilen tavuk sayısı miktarları şöyle:

Ürünler

Ocak

Şubat

Mart

Toplam

Tavuk Yumurtası (Bin Adet)

2020

1.777.526

1.673.744

1.652.155

5.103.425

2019

1.732.440

1.615.611

1.699.990

5.048.041

2018

1.717.863

1.574.092

1.656.327

4.948.282

2017

1.623.754

1.517.686

1.631.072

4.772.512

2016

1.511.736

1.452.772

1.467.591

4.432.099

2015

1.551.379

1.425.869

1.513.887

4.491.135

2014

1.462.302

1.397.231

1.461.801

4.321.334

2013

1.390.977

1.284.656

1.358.139

4.033.772

2012

1.197.043

1.152.131

1.235.833

3.585.007

2011

1.100.827

1.048.171

1.106.555

3.255.553

Ocak

Şubat

Mart

Toplam

Kesilen Tavuk (Bin Adet)

2020

102.837

97.454

110.302

310.593

2019

97.024

91.491

99.826

288.341

2018

103.937

94.073

104.692

302.702

2017

94.086

89.421

104.134

287.641

2016

84.246

86.326

92.733

263.305

2015

92.030

87.944

100.062

280.036

2014

87.429

79.683

91.652

258.764

2013

91.103

80.524

86.527

258.154

2012

80.301

75.410

84.156

239.867

2011

76.721

68.346

78.114

223.181

Ocak

Şubat

Mart

Toplam

Tavuk Eti (Ton)

2020

183.713

172.823

191.629

548.165

2019

168.908

158.411

175.327

502.646

2018

181.481

166.590

185.843

533.914

2017

161.699

154.523

180.027

496.249

2016

143.232

146.875

159.179

449.286

2015

158.585

150.305

170.104

478.994

2014

148.988

135.274

155.044

439.306

2013

147.906

127.898

140.996

416.800

2012

131.220

124.159

140.920

396.299

2011

131.197

114.699

131.226

377.122

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