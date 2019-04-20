Kuruluşunun ardından 40 yılı geride bırakan ve 400’ü aşkın üyesi bulunan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD),Türk-Alman iş birliğinin boyutlarını daha ileri bir noktaya taşımak amacıyla Almanya’da iki ayrı yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

İki ülkenin mevcut iş birliğini daha da güçlendirmek adına Almanya'da üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen iki yuvarlak masa toplantısında, Türk otomotiv sektörünün güvenirliğine ve yenilikçiliğine vurgu yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Türk otomotiv sektörü ile iş tecrübesi olan Alman firma temsilcileri, toplantı aracılığıyla sektör temsilcilerinden bilgi aldı. Türkiye ile iş tecrübesi olmayan Alman otomotiv firmaları da tecrübe sahibi olan Alman firmaların tecrübelerinden yararlanma fırsatı buldu.

TAYSAD Başkanı Alper Kanca yaptıkları bu toplantılar sonrasında Alman kamuoyunda Türk otomotiv sanayisinin geneli hakkında farkındalık yaratan bir lobi faaliyeti yaptıklarını da belirtti.

TOPLANTILARDA TÜRKİYE'NİN 'CAZİBESİ' ANLATILIYOR

Türk otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin en büyük pazarları olan ve bu yıl 5 milyar doları aşan bir ihracat hedefledikleri Almanya’nın, aynı zamanda en önemli partnerlerinden birisi konumunda olduğuna dikkat çeken Kanca, bu toplantılarında Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği içinde olması ve coğrafi konumunun hem Doğu hem Batı hem de Afrika pazarlarına açılmada önemli avantaj sunmasının ülkeyi yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline getirdiğine dikkat çektiklerini belirtti.

TAYSAD yetkililerinin aktardığını göre, önemli bir Alman tedarik firmasının en üst düzey yetkilisinin, bu toplantılardan birinde Türkiye’de birlikte çalıştıkları otomotiv firmalarının olumlu yönlerine vurgu yaparak, "Türkiye’deki ekonomik ortamdan gayet memnunuz. Sektörde çalışanların yüksek motivasyonu, güvenirliği, yenilikçiliği ve ülkede genel olarak üretim maliyetlerinin düşüklüğü bizim için önemli etkenler” açıklamasında bulundu.

ALMANLARIN YÜZDE 80'İNİ TÜRK TEDARİKÇİLERE GÜVENİYOR

Yapılan görüşmelerde ortaya çıkan eğilime göre, TAYSAD’ın Alman otomotiv sektöründe çalışan üst düzey yöneticilerine yönelik yaptığı algı araştırmasındaki bulguların teyit edildiği bildirildi.

Buna göre, Türkiye ile iş tecrübesi olmayan Alman sektör temsilcileri ile tecrübesi olanların Türkiye’ye bakışında ciddi bir farklılık ortaya çıktı. Araştırmada Türkiye ile iş tecrübesi olmayanların sadece yüzde 43’ne göre Türkiye’deki otomotiv tedarikçileri güvenilir konumda. Somut iş tecrübesi olan Alman sektör temsilcilerinin yaklaşık yüzde 80’ne göre ise Türk tedarikçileri güvenilir firmalardan oluşuyor.