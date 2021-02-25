TBMM Başkanı Şentop'tan fezleke açıklaması 0:00 / 0:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fezlekeler hakkında konuşan Şentop, "Meclis başkanlığının görevi teklif olarak inceledikten sonra karma komisyona göndermek" dedi.

Meclis’teki 1300 fezleke içinse "Geçmiş dönemlere baktığımızda her ihtimal var. Son zamanlarda bir HDP’li vekilin dokunulmazlığı kaldırılmıştı" diye konuştu.

Şentop sözlerini şöyle sürdürdü:

"İç tüzük ihtimallerin hepsine imkan veriyor. Dosyaların içeriklerine göre değerlendirmek lazım. karma komisyon dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir. İşlenen suçların mahiyeti bakımından işlenen dosyalarla ilgili dokunulmazlıkların kaldırılması kararı verilmiş. Benim şuan bir şey söylemem doğru olmaz. Değerlendirmeyi karma komisyon yapacak."