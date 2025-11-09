TC kimlik numarasına göre TOKİ başvuru günleri 2025: TCKN son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar ne zaman TOKİ başvurusu yapacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci yaklaşıyor. Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi için hayata geçirilen projenin başvuruları 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Yoğunluk yaşanmaması amacıyla başvurular, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre alınacak. TOKİ, ilk 5 gün boyunca başvuruların TCKN'nin son rakamına göre alınacağını, ardından sistemin tüm vatandaşlara açılacağını duyurdu. Peki, T.C. kimlik numarasının son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar için TOKİ başvuruları ne zaman, kim hangi gün başvuru yapacak? İşte, TC kimlik numarasına göre TOKİ başvuru tarihleri...
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Projeye yoğun bir katılım bekleniyor. Bu sebeple başvuru sisteminin sağlıklı şekilde işlemesi için yeni bir karar alındı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ilk 5 gün boyunca başvuruların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre alınacağını duyurdu. 5 günün ardından ise sistem tüm vatandaşlara açılacak. Peki, TCKN'nin son rakamı 0,2,4,6,8 olanların TOKİ başvuruları ne zaman alınacak, kim hangi gün başvuru yapacak? İşte, TC kimlik numarasına göre TOKİ başvuru tarihleri-günleri...
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI İÇİN GERİ SAYIM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut kampanyası için başvuru süreci yaklaşıyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.
TC KİMLİK NUMARASININ SON NUMARASINA GÖRE TOKİ BAŞVURU GÜNLERİ
Yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyada olduğu gibi bu kampanyada da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre başvuru alımı uygulanacak.
Konu ile ilgili açıklama Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan (TOKİ) geldi. Buna göre, kampanyanın ilk 5 gününde TCKN'nin son rakamına göre başvurular alınacak.
TC kimlik numarasının son rakamı;
‘’0’’ olanlar 10 Kasım 2025 tarihinde
‘’2’’ olanlar 11 Kasım 2025 tarihinde
‘’4’’ olanlar 12 Kasım 2025 tarihinde
‘’6’’ olanlar 13 Kasım 2025 tarihinde
‘’8’’ olanlar 14 Kasım 2025 tarihinde başvuru yapabilecek.
Uygulama 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sona erecek. Ardından başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak. Başvuru süreci 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak.
500 BİN KONUTUN YAPILACAĞI İLÇELER BELLİ OLDU
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler belli oldu.
Bu yılın başında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imzasıyla valiliklere gönderilen yazıyla, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi süreci başlatıldı.
Bu kapsamda valiliklerden, öncelikle Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan, altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın ve konut yapımına uygun büyüklükte taşınmazların tespit edilmesi istendi. Ayrıca tarım, orman, sulama bölgesi veya sit alanı gibi bölgeleri içermeyen, arazi topoğrafyası bakımından uygun alanlara ilişkin bilgi ve belgelerin Bakanlığa iletilmesi talep edildi.
Bakanlığın değerlendirmeleri sonucunda, konut fiyatlarının dengelenmesini ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, illerin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak konut sayıları belirlendi.
Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek.
İL VE İLÇE BAZINDAKİ KONUT SAYILARI
Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.
En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.
Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.
İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.
Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.
Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.
Projeye ilişkin il ve ilçe bazında inşa edilecek konut sayılarına, "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/" adresinden ulaşılabiliyor.