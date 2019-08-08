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Haberlerİş-Yaşam

TCDD 'terminal kişi' görevlendirdi

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Trenlerde, bileti alınmış ya da rezervasyonu yapılmış kadın yolcu yanında eşi bile olsa bilet satışında yaşanan kriz çözüldü. TCDD Taşımacılık, bu amaçla bir “terminal kişi” görevlendirdi. Gişe memuru, bilet satışı öncesinde eşin beyanını ilgili kişiye iletiyor. Kadın yolcunun yanındaki koltuk açılıyor; bilet satışı yapılıyor. Karı ve koca, yan yana yolculuk yapabiliyor. Olcay Aydilek'in haberi

TCDD

TCDD Taşımacılık, bir süredir gündeme gelen şikayetler üzerine trenlerde yan yana koltuklarda “eş yanı krizi” olarak anılan soruna neşter attı.

Önce, bu sorunu serimleyelim. Trenlerde, parası ödenmiş ve bilet satışı yapılmış ya da rezervasyonu yapılmış kadın yolcunun yanında yer alan koltuk, erkek yolculara satılmıyor. Bu uygulamanın geri planında, bazı kadın yolcuların ilettikleri hassasiyet yatıyor.

EŞLER DE SORUN YAŞIYOR

Bu uygulama, öngörülemeyen bazı sorunların yaşanmasına yol açtı. Bazı çiftler, bu uygulamadan olumsuz etkilendi. Örneğin, bir hanımefendi yüksek hızlı trenle Ankara’dan Eskişehir’e gitmek için bilet aldı. Eskişehir’den Ankara’ya dönüş için de rezervasyon yaptırdı. Bu hanımefendi, Eskişehir’den eşiyle Ankara’ya dönmeye karar verdi. Eşi, rezervasyon yaptırmak istedi. Sistem, kadın yolcunun yanında yer aldığı için bu rezervasyona izin vermiyordu.

TERMİNAL PERSONEL

TCDD Taşımacılık, bu sorunun çözümü için bir “terminal kişi” görevlendirdi. Gişe memuru, bilet satışı öncesinde, eşin beyanını ilgili kişiye iletiyor. Kadın yolcunun yanındaki koltuk açılıyor. Memur, bilet satışını yapıyor. Karı ve koca, yan yana yolculuk yapabiliyor.

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