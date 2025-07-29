TCMB Başkanı Fatih Karahan: Rezervlerde 105 milyar dolar artış var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Kayseri'de "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Karahan, sunumda 2013 yılından bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalar ile yüz yüze görüşmeler yaptıklarını, Kayseri ve bölge illerinde 2025 yılında 255, son 5 yılda ise toplam 2 bin 600 firmayla görüştüklerini açıkladı.

Elde edinilen nitelikli ve zamanlı bilgileri karar alma süreçlerinde kullandıklarını, konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi edindiklerini dile getiren Karahan, iletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaştıklarını belirtti. Karahan, reel sektör temsilcileriyle etkili bir iletişim kurduklarını da kaydetti.

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KKM BAKİYESİ 130 DOLARA DÜŞTÜ

Karahan, rezervlerde 105 milyar dolar artış olduğunu Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesinde 130 milyar dolar düşüş gerçekleştirildiğini vurguladı.

Şokların dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermediklerini belirten Karahan, "Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.