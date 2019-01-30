Katılım bankası Kuveyt Türk, tedarikçilere fatura vadesinden önce tahsilat, alıcıya da esnek ödeme sunma amacıyla Online Tedarikçi Finansmanı geliştirdiğini duyurdu.

Tedarikçi Finansmanı’nın faizsiz katılım bankacılığı esaslarına uygun yapısına dikkat çeken Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Tedarikçi Finansmanı’nın sloganını ‘Alan memnun, satan memnun’ olarak belirledik. Tedarikçi Finansmanı’yla, tedarikçilerin, alacaklarının karşılığı olan nakit ihtiyaçlarını önceden belirledikleri vadede karşılayabilmelerini ve likidite sıkıntısı yaşamamalarını sağlıyoruz. Tedarikçilerden mal satın alan kurumsal ve büyük ticari ölçekteki alıcı firmaların ise ödemelerinde esneklik kazanıp etkin satın alma yöntemiyle tedarikte bulunmalarına yardımcı oluyoruz" dedi.

'BANKA OLARAK MALI BİZ ALIYORUZ'

Reel ekonomiyi doğrudan finanse ederek işletmelerin üretimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydeden Uyan, sistemin işleyişi ile ilgili olarak, "Banka olarak, alıcının ihtiyacı olan malı tedarikçiden peşin olarak alıp, daha önce alıcı-satıcı arasında müzakere edilen vade süresine göre malı alıcıya satıyoruz. Tedarikçi, fatura ödeme vadesini beklemeden tahsilatını 6 ay erken yapmış oluyor, alıcı firma ise vadesi geldiğinde ödemesini bankaya direkt yapıyor. Böylece hem satıcı, hem de alıcı finansal bakımdan zor durumda kalmadan faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor" diye konuştu.