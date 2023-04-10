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Tek tuş ile vefat eden yakınınızın hayat sigortasını öğrenme şansı

Milyonlarca insan vefat eden yakınının hayat sigortası olup olmadığını merak ediyor. Bunun için çeşitli devlet kuruluşlarına ve sigorta şirketlerine başvurular yapılıyor. Oysa bunun çok kolay bir yolu var. Eğer vefat etmiş kişinin mirasçısı iseniz Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) web sitesine girin. Kendi e-Devlet bilgilerinizle doğrulama yaparak vefat etmiş kişinin Hayat ve Ferdi Kaza Sigortası poliçelerine ulaşabilirsiniz. Sitede Online İşlemler altındaki “Meblağ Sigortalarında Hak Sahipliği Sorgulama (Vefat Eden Sorgu)” alanını tıklayın. Aşağıda linki sizin için yayınlıyoruz. (https://online.sbm.org.tr/hym-police/cweb/edevlet/login.sbm?referrerUri=%2Fhym-police%2Fpublic%2FvefatEden%2Fsorgu.sbm)

Tek tuş ile vefat eden yakınınızın hayat sigortasını öğrenme şansı

Türkiye'de hayat sigortaları arttıkça vefat eden kişilerin hayat sigortasının olup olmadığı mirasçılar açısından önem arz etmeye başladı. Bazı ölümler ani olunca mirasçıların bunu öğrenme şansı da olmuyor. Bugünlerde milyonlarca insan vefat eden yakınının hayat sigortası olup olmadığını merak ediyor. Bunun için çeşitli devlet kuruluşlarına ve sigorta şirketlerine başvurular yapılıyor.

İŞTE KOLAY YOLU


Oysa bunun çok kolay bir yolu var. Eğer vefat etmiş kişinin mirasçısı iseniz Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) web sitesine girin. Kendi e-Devlet bilgilerinizle doğrulama yaparak vefat etmiş kişinin Hayat ve Ferdi Kaza Sigortası poliçelerine ulaşabilirsiniz.
Sitede Online İşlemler altında yer alan “Meblağ Sigortalarında Hak Sahipliği Sorgulama (Vefat Eden Sorgu)” alanı tıklayın. Aşağıda linki sizin için yayınlıyoruz:

(https://online.sbm.org.tr/hym-police/cweb/edevlet/login.sbm?referrerUri=%2Fhym-police%2Fpublic%2FvefatEden%2Fsorgu.sbm)

EN ÇOK KREDİ BORÇLULARI İÇİN ARANIYOR

Kişilerin vefatının ardından mirasçılar en fazla ölen kişinin bankalardan aldığı kredi için hayat sigortası olup olmadığını araştırıyor. Bankaların müşterilerine kredi çektirirken hayat sigortası yaptırması yerleşmiş bir uygulama. Banka tarafından tüketicilere yaptırılan hayat sigortası neticesinde banka kredi borcunu teminat altına almakta yani kendini korumaya almakta ve kredi çeken kişinin ölmesi halinde sigorta poliçesi kapsamında bankaya ödeme yapılmakta. Kredi borçlusunun ölünce borcunun bitip bitmeyeceği ise kredi çekerken yapılan hayat sigortasının ölümden sonra kalan borcu karşılayabilecek olmasıyla ilgili. Kredi borçlusu öldüğünde kalan banka kredi borcu sigorta tarafından karşılanır ve böylelikle mirasçılar bu borçtan kurtulur.

DEPREM SONRASI ARAMALAR ARTTI

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından depremde hayatını kaybedenlerin hayat sigortasına yönelik aramaların arttığı belirtiliyor. Deprem, hayat sigortalarının da önemini bir kez daha ortaya koydu. Hayat sigortası yaptıranlar, sakatlık, maluliyet vb gibi durumlarda kendisini, vefatı halinde de geride kalan sevdiklerini güvence altına alabildi.

Son 10 yılda hayat sigortalarının gösterdiği performansa bakarsak, 2014 yılı hariç, bu alanın nominal olarak büyüdüğü dikkat çekiyor. 2016, 2017, 2019 ve 2020 yıllarında hayat branşı, hayat dışı sektörün üzerinde büyüdü. Geçen yıl, yüzde 74,1 büyüyen hayat sigortalar enflasyonla karşılaştırıldığında reel olarak yüzde 6 büyüme kaydetti. 2023 yılına hızlı bir giriş yapan hayat sigortasında ilk ayda prim üretimindeki artış yüzde 133 oldu.

Deprem bölgesinde banka kredisi ile bağlantılı yapılan 1.8 milyon hayat sigortası olduğu, tahminlere göre bunların da yüzde 10’unun depremden etkilendiğini belirtiliyor. Büyük kısmı nakit ihtiyacı için çekilmiş kredilerden oluşan bu bu krediler de 50-100 bin lira bandında, küçük tutarlar. Kredilerin yüzde 10-12’si de konut ve araç kredilerinden oluşuyor.

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