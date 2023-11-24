Geçirdiği kaza sonrası öğrenciyken ayrıldığı liseye öğretmen olarak döndü Edebiyat öğretmeni bedensel engelli Aykut Garip, bir dönem öğrencisi olduğu okulda hayalini kurduğu mesleğini yaparak yeni nesiller yetiştiriyor.

Edebiyat öğretmeni bedensel engelli Aykut Garip, bir dönem öğrencisi olduğu okulda hayalini kurduğu mesleğini yaparak yeni nesiller yetiştiriyor.

Garip, 2006 yılında Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyken denize girdiğinde yaşadığı kaza sonucu omurilik felci geçirdi. Genç, tedavisi için okuldan ayrılmak zorunda kaldı.

Geçirdiği ameliyatlar sonrası tekerlekli sandalyede hayatını sürdürmeye başlayan Garip, Açık Öğretim Lisesinden mezun olup üniversite sınavına hazırlandı.

Garip, 2016'da girdiği üniversite sınavı sonucuna göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı, 2020'de mezun oldu.

Bu yıl Fatih Anadolu Lisesine atanan 32 yaşındaki Garip, deniz kazasının ardından terk ettiği okuluna tekerlekli sandalyesi ile öğretmen olarak dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

- "Engel kafalarda başlar"

Aykut Garip, AA muhabirine, başarmak isteyen insanlara hiçbir şeyin engel olamadığını söyledi.

Okuluna öğretmen olarak dönmenin gurur verici olduğunu dile getiren Garip, "Öğrenciyken bir deniz kazası sonrası tedavim nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığım liseye öğretmen olarak dönmek ayrı bir kıvanç. Bu yıl meslek hayatıma başladım. Hayalim her zaman öğretmen olmaktı. Sevdiğim mesleği yaptığım için mutluyum. Hedefim yeni nesillere edebiyatı sevdirmek. Öğrencilerimi vatana, millete ve ülkemize güzel nesil olarak yetiştirmek ümidiyle mesleğimi yapıyorum." dedi.

Garip, geleceğin öğretmen, polis, doktor ve mühendislerini yetiştirecek olmaktan keyif aldığını belirtti.

Öğrencisi olduğu sıralarda şimdi öğretmen olarak ders anlatmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade eden Garip, "Engel insanın kafasında başlar. İnsanların düşüncesi özgürse engel yoktur. Engeller aşılmak için vardır. Bugün benim meslekte ilk Öğretmenler Günüm, bu da ayrı bir mutluluk. Öğretmenlerimin gününü kutlarken şimdi öğrencilerim benim Öğretmenler Günümü kutluyor. Ben de bütün öğretmenlerimin gününü kutluyorum." diye konuştu.