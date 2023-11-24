Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Marmaraereğlisi, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda, 364 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 16 gram eroin, 10 gram bonzai, 15 kök kenevir, hassas terazi ve kenevir öğütme aleti ele geçirildi.
Adreslerdeki T.D, U.T, İ.T, U.K, N.E. ve C.B. şüpheli gözaltına alındı.
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