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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 08:47 Güncelleme: 24.11.2023 - 08:47
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Marmaraereğlisi, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde arama yapıldı.

        Aramalarda, 364 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 16 gram eroin, 10 gram bonzai, 15 kök kenevir, hassas terazi ve kenevir öğütme aleti ele geçirildi.

        Adreslerdeki T.D, U.T, İ.T, U.K, N.E. ve C.B. şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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