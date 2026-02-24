Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 368 gram uyuşturucu, 15 bin 200 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete, 317 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 64 bin 150 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

