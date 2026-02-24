İftar sonrası sütlü tatlı tüketimi önerisi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, ramazan ayında iftarda sütlü tatlıların şerbetlilere göre daha sağlıklı bir seçenek olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Yılmaz, AA muhabirine, oruç süresince yaklaşık 15 saatlik açlık yaşandığını belirtti.



Sağlığın korunması için bazı beslenme kurallarına uyulması gerektiğini anlatan Yılmaz, "Özellikle iftarlarda tatlı tüketiminde sütlü tatlıların tercih edilmesi beslenme açısından oldukça önemli." dedi.



Yılmaz, şerbetli tatlıların ani kan şekeri yükselmelerine neden olabildiğini dile getirdi.



Bu tatlıların iftarın ardından sağlık açısından risk oluşturabildiğini ifade eden Yılmaz, "Bu ürünlerin glisemik indeksi yüksek oluyor ve dolayısıyla beslenmede birtakım problemlere yol açabiliyor. Sütlü tatlılarda ise glisemik indeks daha düşük olduğu için beslenme açısından daha avantajlıdır." diye konuştu.



- "Tek porsiyon tüketimi önemli"



Yılmaz, ramazanda geleneksel tatlıların daha fazla tüketildiğini belirtti.



İftar sofralarının vazgeçilmezlerinden güllacın aşırı tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:



"Ramazana özel yapılan güllaç, belirli ölçüde, tek dilim olarak tüketilmeli. Fazla porsiyonlarda tüketildiğinde içeriğindeki nişasta ve şeker nedeniyle olumsuz etkiler görülebilir. Süt, kuru yemiş ve meyve ilavesi de düşünüldüğünde tüketimde kontrollü olmakta fayda var. Muhallebi ve kazandibi gibi sütlü tatlılar, şerbetli tatlılara göre daha avantajlıdır. Bu nedenle tek porsiyon tüketimi önemli."



- "Hızlı yemek yeme isteği yavaşlatılmalı"



İftar sofralarında yeşil yapraklı sebzelerden oluşan bir salatanın tüketilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, açlık hissiyle hızlı yemek yemenin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.



İftarın daha yavaş yapılmasının sindirim açısından faydalı olduğunu belirten Yılmaz, "İnsanlar iftarı açtıktan sonra hızlı bir şekilde yemek yemeye başlıyor. Bu süreci biraz yavaşlatmak gerekiyor. En azından 10-15 dakika yerine yarım saate yaymak, beslenme açısından oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

