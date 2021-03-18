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TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ İLİ TÜM HABERLERİ
Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin sonlandırılması sürecini bırakmak zorundayız/ Ek fotoğraflar
18 Mart 2021 Perşembe, 16:02 DHA

Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin sonlandırılması sürecini bırakmak zorundayız/ Ek fotoğraflar
Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin sonlandırılması sürecini bırakmak zorundayız(2)
18 Mart 2021 Perşembe, 16:00 DHA

Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin sonlandırılması sürecini bırakmak zorundayız(2)
Muratlı ilçesinde afet eğitimi verildi Deprem öncesi, esnası ve sonrasında
18 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Muratlı ilçesinde afet eğitimi verildi Deprem öncesi, esnası ve sonrasında
Kırsal mahallelerde yol çalışmaları hız kazandı
18 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Kırsal mahallelerde yol çalışmaları hız kazandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız"
18 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız"
Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin sonlandırılması sürecini bırakmak zorundayız
18 Mart 2021 Perşembe, 14:00 DHA

Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin sonlandırılması sürecini bırakmak zorundayız
Prof. Dr. Ertuğrul: İngiltere mutasyonu hakim olursa salgın hız kazanacak
18 Mart 2021 Perşembe, 11:00 DHA

Prof. Dr. Ertuğrul: İngiltere mutasyonu hakim olursa salgın hız kazanacak
Saray’da “Çiftçi Eğitim ve Yayım” toplantıları devam ediyor
18 Mart 2021 Perşembe, 10:00 İHA

Saray’da “Çiftçi Eğitim ve Yayım” toplantıları devam ediyor
Malkara’da 20’ye kadar düşen vaka sayısı 200’ü aştı
18 Mart 2021 Perşembe, 09:00 İHA

Malkara’da 20’ye kadar düşen vaka sayısı 200’ü aştı
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Namaz Vakitleri TEKİRDAĞ Namaz Vakitleri
Toprağa gömülü bulunan top mermisi böyle imha edildi
17 Mart 2021 Çarşamba, 15:00 İHA

Toprağa gömülü bulunan top mermisi böyle imha edildi
Satışa hazır uyuşturucular çoraplar içinde bulundu
17 Mart 2021 Çarşamba, 16:00 DHA

Satışa hazır uyuşturucular çoraplar içinde bulundu
Fransız peynir devi Çorlu'da Türk işçilerin görevine son verdi Toplu iş sözleşmesi imzalanmasını talep ederek haklarını isteyen işçiler, fabrika önünde eylem başlattı
17 Mart 2021 Çarşamba, 14:00 İHA

Fransız peynir devi Çorlu'da Türk işçilerin görevine son verdi Toplu iş sözleşmesi imzalanmasını talep ederek haklarını isteyen işçiler, fabrika önünde eylem başlattı
Tekirdağ'da bulunan top mermisi imha edildi
17 Mart 2021 Çarşamba, 15:00 DHA

Tekirdağ'da bulunan top mermisi imha edildi
Süleymanpaşa’nın ilk kapalı pazaryeri hizmete giriyor
17 Mart 2021 Çarşamba, 14:00 İHA

Süleymanpaşa’nın ilk kapalı pazaryeri hizmete giriyor
Dezenfeksiyon çalışmaları yoğun şekilde sürüyor
17 Mart 2021 Çarşamba, 13:00 İHA

Dezenfeksiyon çalışmaları yoğun şekilde sürüyor
Uyuşturucuyu kokmuş çoraplara saklamışlar
17 Mart 2021 Çarşamba, 13:00 İHA

Uyuşturucuyu kokmuş çoraplara saklamışlar
Tekirdağ’da tütün operasyonu
17 Mart 2021 Çarşamba, 13:00 İHA

Tekirdağ’da tütün operasyonu
Tekirdağ’da 4 bin personelle korona denetimi
17 Mart 2021 Çarşamba, 13:00 İHA

Tekirdağ’da 4 bin personelle korona denetimi
Tekirdağ'da villaya uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
17 Mart 2021 Çarşamba, 13:00 DHA

Tekirdağ'da villaya uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Çorlu’da uyuşturucu operasyonu 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi Çorlu’da polisten uyuşturucuya geçit yok 16 kilo skunk ele geçirildi
17 Mart 2021 Çarşamba, 10:00 İHA

Çorlu’da uyuşturucu operasyonu 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi Çorlu’da polisten uyuşturucuya geçit yok 16 kilo skunk ele geçirildi
Ocakta tencereyi unutan alkollü şahıs, uyuya kalınca dumandan zehirlendi
17 Mart 2021 Çarşamba, 09:00 İHA

Ocakta tencereyi unutan alkollü şahıs, uyuya kalınca dumandan zehirlendi
Çorlu tren kazasının 7. duruşması yapıldı Dava 7 Eylül 2021 tarihine ertelendi
16 Mart 2021 Salı, 19:00 İHA

Çorlu tren kazasının 7. duruşması yapıldı Dava 7 Eylül 2021 tarihine ertelendi
Çorlu'daki tren kazası davasında ek bilirkişi raporu: Menfezler ve borular yetersiz(2)
16 Mart 2021 Salı, 19:00 DHA

Çorlu'daki tren kazası davasında ek bilirkişi raporu: Menfezler ve borular yetersiz(2)
Çorlu'daki tren kazası davasında ek bilirkişi raporu: Menfezler ve borular yetersiz
16 Mart 2021 Salı, 14:00 DHA

Çorlu'daki tren kazası davasında ek bilirkişi raporu: Menfezler ve borular yetersiz
Eve operasyonda binlerce kaçak malzeme bulundu
16 Mart 2021 Salı, 13:00 İHA

Eve operasyonda binlerce kaçak malzeme bulundu
Şüpheli şahıstan uyuşturucu bulundu
16 Mart 2021 Salı, 12:00 İHA

Şüpheli şahıstan uyuşturucu bulundu
Gıda denetim timleri görev başında
16 Mart 2021 Salı, 12:00 İHA

Gıda denetim timleri görev başında
Ekinler ve meyve bahçeleri incelendi
16 Mart 2021 Salı, 12:00 İHA

Ekinler ve meyve bahçeleri incelendi
Tekirdağ’da afet eğitimleri
16 Mart 2021 Salı, 12:00 İHA

Tekirdağ’da afet eğitimleri
Trakya’da aşı sayısı yarım milyona yaklaşıyor
16 Mart 2021 Salı, 11:00 İHA

Trakya’da aşı sayısı yarım milyona yaklaşıyor
Gönül Elçileri sağlıkçıların bayramını kutladı
16 Mart 2021 Salı, 11:00 İHA

Gönül Elçileri sağlıkçıların bayramını kutladı
Depremde hasar gören okulda yüz yüze eğitim yeniden başladı
16 Mart 2021 Salı, 11:00 İHA

Depremde hasar gören okulda yüz yüze eğitim yeniden başladı
Tekirdağ Şehir Hastanesine erişilebilirlik belgesi
16 Mart 2021 Salı, 10:00 İHA

Tekirdağ Şehir Hastanesine erişilebilirlik belgesi