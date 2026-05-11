Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen silah, bıçak ve kılıç ele geçirildi.



Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.Ç'nin evinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine adreste arama yaptı.



Aramada, 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 tabanca, 2 bıçak ve kılıç ele geçirildi.



Ev sahibi gözaltına alındı.



- Üst aramasında uyuşturucu bulundu



Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.



Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.



- Uyuşturucu hap ele geçirildi



Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.



Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.

