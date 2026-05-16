Tekirdağ'da göç eden pelikanlar güzel görüntüler oluşturdu
Tekirdağ'da göç eden pelikanlar, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Şarköy ilçesi semalarında bir süre süzülen onlarca pelikan, izleyenlere eşsiz bir manzara sunduktan sonra gözden kayboldu.
Bölgedeki vatandaşlar, pelikanların toplu uçuşunu cep telefonlarıyla kaydetti.
Bazı fotoğrafçılar da pelikanları fotoğrafladı.
Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Mustafa Özkan, AA muhabirine, göç eden pelikanların insanların dikkatini çektiğini söyledi.
Fotoğraf çekimi için Uçmakdere'ye geldiklerini ifade eden Özkan, pelikanların uçuşunu izlemenin ve fotoğraflamanın keyifli olduğunu dile getirdi.
