Hem hayatı hem nöbeti paylaşıyorlar

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesinde öğrenciyken tanışan Damla Barış ve Deniz Barış çifti, yaklaşık 8 yıldır aynı hastanede hemşire olarak görev yapıyor.

        Giriş: 16.05.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Üniversite yıllarında başlayan arkadaşlıklarını evlilikle taçlandıran çift, mezuniyetlerinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde çalışmaya başladı.

        Bir çocukları bulunan çift, sağlık sektörünün yoğun ve fedakarlık gerektiren çalışma temposuna birlikte uyum sağlayarak yıllardır mesleklerini severek sürdürüyor.

        Hem iş hem de aile yaşamında birbirlerine destek olduklarını belirten çift, aynı mesleği yapmalarının birbirlerini daha iyi anlamalarını sağladığını ifade ediyor.

        Ameliyathane hemşiresi Deniz Barış, AA muhabirine, üniversite yıllarında tanıştığı eşiyle aynı hastanede çalışmanın kendileri için büyük avantaj olduğunu söyledi.

        Hemşirelik mesleğinin sabır ve özveri gerektirdiğini dile getiren Barış, öğrencilik yıllarından bu yana aynı hastanede görev yaptıklarını belirtti.

        Barış, meslekte yaşanan zorluklarla birlikte mücadele ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

        "Her meslekte olduğu gibi bizim meslekte de zorluklar var. Öğrenciliğimizden beri bu hastanedeyiz eşimle. Hep birlikteydik. Sorunlarla mücadele etmeyi birlikte öğrendik. Bu meslekte eşimle birlikte büyüdük diyebiliriz. Sağlık çalışanlarının sorunları herkesin ortak sorunu. Çözüm de bizim eşimizle birlikteliğimizde birbirimizi anlamamızda saklı. Bu da bizi motive ediyor."

        Barış, eşiyle yıllardır hem hayatı hem de aynı mesleği paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Çocuk yoğun bakım hemşiresi Damla Barış da sağlık çalışanı olmanın büyük sorumluluk gerektirdiğini ifade etti.

        İnsanların sağlığı için görev yapmanın kendisi için çok değerli olduğunu belirten Barış, aynı meslek grubunda olmanın anlaşılmak açısından önemli olduğunu dile getirdi.

        Nöbet sistemi ve yoğun çalışma temposunun aile yaşamını da etkilediğini aktaran Barış, şunları söyledi:

        "Bizim hayatımız nöbet sistemi ve farklı çalışma saatleri gerektiriyor. Eşim de bunu çok iyi anlıyor. Aynı meslek grubunda olmak, anlaşılmak açısından çok önemli. Eve gittiğimde ona rahatça her şeyi anlatabiliyorum, o da bana anlatabiliyor. Anlaşılmak gerçekten çok güzel bir şey."

        Meslekte birçok zorluğu birlikte aştıklarını ifade eden Barış, sağlık çalışanlarının çalışma düzenini bilen çevrelerinin de kendilerine destek olduğunu belirtti.

        Barış, bir çocuğun tedavi sürecinin olumlu sonuçlanmasının meslekteki en mutlu anlardan biri olduğunu anlatarak, "Bir çocuğun solunum cihazından ayrılıp normal şekilde nefes almaya başlaması, ardından servise çıkarılması ya da taburcu edilmesi bizim için en mutlu anlardan biri oluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Türkiye üçüncüsü olan öğrencilerden Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
        Tekirdağ'da Kilis Polateli Şahinbey OSB yatırımcı bilgilendirme toplantısı...
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
        Tekirdağ'da 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla 'Gençlik Yürüyüşü'