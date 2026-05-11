Ergene ilçesinde düzenlenen bolluk aşı etkinliğinde yaklaşık 2 ton keşkek dağıtıldı.





Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Samsunlular Derneği bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar keşkek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.





Kısa sürede tüketilen keşkeğin dağıtıldığı programa Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.





- Çorlu'da özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi





Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Masal Park’ta düzenlenen kahvaltı programında özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.





Çocukların oyun oynayıp eğlendiği etkinlikte konuşan Sarıkurt, sosyal dayanışmanın önemine dikkati çekti.





Sarıkurt, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin mutluluğunun kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, etkinliğe katkı sunan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.



